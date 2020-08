The Kolors/ Stash e Giulia Belmonte:”nessun matrimonio in arrivo…”

The Kolors tornano in tv sul palco di Battiti Live 2020, l’evento musicale dell’estate condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci su Italia 1. Durante il secondo appuntamento in onda lunedì 3 agosto 2020 la band, capitanata da Stash, presenta il nuovissimo singolo “Non è vero” scritto dal cantautore napoletano con la collaborazione di Davide Petrella. Un brano che suona come un omaggio al grandissimo Pino Daniele come ha raccontato lo stesso frontman della band vincitrice di Amici di Maria De Filippi: “la citazione di Pino Daniele degli anni ’80 vuole raccontare il nostro modo di vedere il funk made in Italy”. Stash, intervistato da Newsic (data 7 giugno 2020) ha poi aggiunto: “andavamo a dormire la sera con il live di Pino a Zurigo del 1983 e ci svegliavamo con l’album “Nero a Metà” in sottofondo. Quelle intuizioni, quelle soluzioni armoniche, quella napoletanità così genuina ci ha dato sempre una forte ispirazione, sin dai primi giorni di sala prove e ora abbiamo deciso di dichiararla in maniera palese”. Il cantautore però ci tiene a precisare sull’identità del brano: “non è vero è un pezzo che affonda le radici nel funk di fine settanta. Non vuole seguire gli schemi delle tendenze, è semplicemente un pezzo suonato che fa venire voglia di essere suonato! Non sono stati usati “virtual instruments” e plugin nella produzione di questo brano. Tutto è suonato per davvero! Sembra che la scena mondiale stia dando una speranza concreta alla musica “suonata”…e noi non vediamo l’ora”.

The Kolors, Stash presto diventerà papà

Un periodo davvero importante per i The Kolors. Da un lato l’uscita del nuovo singolo “Non è vero” sancisce una sorta di nuovo percorso musicale e artistico per la band, mentre dall’altro Stash tra pochi mesi diventerà papà per la prima volta. Il cantante dei The Kolors durante la sua partecipazione ad Amici Speciali ha annunciato il lieto evento previsto per i prossimi mesi. L’artista, infatti, aveva deciso di tenere nascosta la sua storia d’amore con Giulia Belmonte, una ragazza che ha presentato così dalle pagine del settimanale Chi (data luglio 2020): “è una ragazza stupenda. Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia”. Non solo, il performer della band napoletana ha anche aggiunto: “sono sempre stato riservato e la paternità, ovvero l’evento più bello del mondo fino a quel momento, era un qualcosa che apparteneva solo a me e alla mia compagna, che amo alla follia”. C’è chi ipotizza che dopo la nascita della piccola la coppia possa anche compiere il grande passo del matrimonio, ma a smentire la notizia ci ha pensato proprio Stash che ha detto: “calma, calma: aspettiamo e godiamoci questa nascita. Al momento le nozze non sono previste, priorità alla vita che sta arrivando. Come la musica più bella che io abbia creato. Mi tuffo, anzi ci tuffiamo in un nuovo capitolo della vita. Quando abbiamo fatto la prima ecografia non so se batteva più il mio cuore o il cuoricino di nostro figlio”.



