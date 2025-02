The Kolors sono tra i cantanti BIG protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025, la kermesse canora che ha segnato il ritorno di Carlo Conti nella duplice veste di conduttore e direttore artistico. Dopo aver fatto ballare e cantare milioni di persone, i The Kolors capitanati da Stash servono su un piatto d’argento un altro mega tormentone dal titolo “Tu con chi fai l’amore” che cita, involontariamente, anche la mitica Raffaella Carrà! Un pezzo in pieno stile The Kolors con la band che, chiamati a chiudere la prima serata del Festival, sono arrivati sul palco dell’Ariston regalando una vera e propria botta di vita! Travolgente e martellante, “Tu con chi fai l’amore” si candida a diventare il prossimo tormentone estivo.

Significato testo "Tu con chi fai l'amore" di The Kolors/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)

Anche il pubblico dei social ha apprezzato molto la performance della band napoletana nata, musicalmente parlando, ad Amici di Maria De Filippi. “Finalmente un pò di vita” – scrive un utente su X, mentre un altro precisa – “e anche stavolta #TheKolors non fanno cilecca e sfoderano il tormentone italo-disco”.

Stash dei The Kolors si "traveste" da Tony Effe a Sanremo 2025/ Meme social e ironia tra musica e cinema

The Kolors a Sanremo 2025 con Tu con chi fai l’amore puntano al tormentone estivo

Il ritorno dei The Kolors a Sanremo 2025 con “Tu con chi fai l’amore” sembra aver convinto il popolo dei social dove si leggono solo commenti positivi. “Sicuramente è un bel pezzo radiofonico che ascolteremo parecchio” – scrive un utente, mentre un altro sottolinea “sono una garanzia”. Non mancano dei commenti ironici come quello di un utente: “ciao Chat, mi devi scrivere una canzonetta ballabile che mira a diventare un tormentone. nel testo ci deve essere Mykonos e Portorico. Suggeriscimi anche una coreografia per balli di gruppo”.

TESTO TU CON CHI FAI L'AMORE, CANZONE THE KOLORS/ Analisi e significato: viva l'istinto (Sanremo 2025)

Secondo alcuni utenti la pecca di questa canzone è che troppo simile alle precedenti, una sorta di “copia copiastra l’esame non si passa” che sembrerebbe da un lato confermare il voto della prima puntata affidato alla Sala Stampa e Web, visto che il brano non si è classificato tra i primi 5 più votati. Da che parte state?