THE KOLORS, “UN RAGAZZO UNA RAGAZZA” A SANREMO 2024/ Il primo incontro tra due futuri amanti

I The Kolors sono saliti sul palco del Festival di Sanremo 2024 per la quattordicesima esibizione della prima serata, con la canzone “Un ragazzo una ragazza“. Il testo ripercorre, sulla scia di una scena a cui ha assistito la band alla stazione Centrale di Milano, il primo incontro tra un ragazzo e una ragazza, tra i quali sembra scattare qualcosa. Nessuno dei due, però, sembra riuscire a mettere veramente da parte la propria paura di fare il primo gesto per approfondire la conoscenza. Tutto, nella canzone dei The Kolors, rimane sospeso tra quello che sarebbe potuto essere e quello che effettivamente sarà. (Agg di Lorenzo Drigo)

The Kolors, Stash a Sanremo 2024/ "La prima canzone che mia figlia Grace ha cantato è Italodisco"

The Kolors dopo Italodisco pronti a far ballare il pubblico di Sanremo 2024

The Kolors tornano in gara tra i big del Festival di Sanremo 2024 con il brano “Un ragazzo una ragazza“. La band, capitanata da Stash, dopo aver fatto cantare e ballare per tutta l’estate con il tormentone “Italodisco” è pronta ad incendiare anche il Teatro Ariston di Sanremo. Sulla scia del successo di “Italodisco”, infatti, sono stati scelti tra i 28 big della 74esima edizione del Festival di Sanremo. I The Kolors, composti da Stash” Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli, sono al secondo Festival dopo la partecipazione nel 2018 con “Frida (mai, mai, mai)”.

Testo “Un ragazzo una ragazza", canzone The Kolors/ Analisi e significato (Sanremo 2024)

Questa volta la band è pronta a tutto e al direttore e conduttore artistico Amadeus hanno rivelato: “L’obiettivo è vederti ballare, se accadrà avremo già vinto”. Tornano a Sanremo non è semplice e non hanno paura ad ammetterlo. “Già l’uscita autostradale di Sanremo ci mette ansia” – hanno detto i ragazzi durante la presentazione del loro brano in gara a Sanremo 2024.

The Kolors a Sanremo 2024 con “Un ragazzo, una ragazza”

Il ritorno dei The Kolors al Festival di Sanremo 2024 non sorprende. Dopo un’estate da record, la band capitanata da Stash” Fiordispino ha un solo obiettivo: far ballare tutti, Amadeus compreso! Ai microfoni di Raiplay alla vigilia della partenza del Festival hanno raccontato qualcosa in più sul brano in gara: ” non so parlare delle canzoni, ma in realtà è una fotografia urbana di quella che è una relazione. Non esiste un genere: è Kolors”.

The Kolors ‘Un ragazzo, una ragazza’, pagelle canzone Sanremo 2024/ Un brano ironico che fa ballare

La band The Kolors ha poi parlato della vittoria ad Amici di Maria De Filippi e di come è cambiata la loro vita: “da quando siamo usciti da un talent, quindi tuffati nei mainstream, abbiamo deciso di metterci a studiare, a parte la teoria, ma proprio il nostro approccio nei confronti della musica pop. Non è stato faticoso, ma un pelino difficile perchè volevamo inquadrare un nostro sound, una nostra forma artistica e poi come accade spesso è venuta fuori in modo naturale”. Infine sul papabile vincitore di questo Sanremo hanno detto: “tra gli artisti in gara di questo Sanremo ti direi tutti, ma i Ricchi e Poveri hanno quella cosa di disco funk e poi sono i winner degli ascolti Spotify. Saremmo davvero difficili di fare qualcosa con i Ricchi e Poveri”.

