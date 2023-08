THE LAST OF US/ il migliore adattamento da un videogioco di sempre

Il passaggio dal mondo dei videogame a quello delle serie tv o dei film è stato spesso turbolento: pochi, pochissimi i prodotti di buon livello, tante le delusioni. Ma nel 2023 è arrivata la svolta, con il migliore adattamento da un videogioco di sempre: parliamo di The Last of Us, adattamento televisivo di uno dei titoli più amati dai videogiocatori che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. La serie ideata da Craig Mazin (autore della notevole miniserie Chernobyl) e Neil Druckmann (uno dei creatori del videogioco) è ora disponibile nelle versioni Steelbook 4K Ultra HD™, 4K Ultra HD™, Blu-ray™ e DVD sui maggiori siti di e-commerce.

SINOSSI – La storia di The Last of Us si svolge 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire di nascosto Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti nel quale i due dovranno dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

The Last of Us ha registrato il secondo più grande debutto per una serie targata HBO®, dietro solo a “House of the Dragon”, ottenendo una crescita di audience costante nel corso della sua messa in onda, con un aumento del 75% di share nel suo finale di stagione. La serie è un successo da ogni punto di vista, l’ingrediente vincente è semplice da individuare: la capacità di rispettare la fedeltà al materiale di partenza e allo stesso tempo di raccontare qualcosa di nuovo. La la storia zombi ben si coniuga con il road movie, ma a rubare la scena è l’alchimia tra i due protagonisti, con Bella Ramsey e Pedro Pascal bravi a regalare sfumature ammalianti ai personaggi. Impeccabile la regia, come del resto ogni componente tecnica

TRA I CONTENUTI SPECIALI TRE ESCLUSIVE FEATURETTE PER 4K, BLU-RAY E DVD:

The Last of Us: Stranger Than Fiction – Il cast della serie ed i filmmaker si confrontano con esperti di sopravvivenza, microbiologia e parassitologia per un approfondimento agghiacciante sulla realtà del fungo parassita e della successiva apocalisse presentata in The Last of Us.

Controllers Down: Adapting The Last of Us – Segui il viaggio di The Last of Us dalla console allo schermo, mentre il cast e i filmmaker ci accompagnano nel processo di espansione del mondo dando nuova vita agli amati personaggi del gioco.

From Levels to Live Action – Scopri come la serie TV The Last of Us ha incorporato e ampliato i momenti di gioco preferiti dai fan.

