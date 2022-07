The Last of Us Parte 1 remake/ Nuove immagini, video e dettagli: tutti i leak

Nelle ultime ore sono emerse in rete un sacco di informazioni rubate, o meglio, “leakate”, inerenti uno dei giochi più attesi in uscita quest’anno, leggasi The Last of Us Parte 1 remake per PS5 e PC. Si tratta di fatto della versione tirata a lucido del capolavoro di Naughty Dog uscito anni fa, e che approda così anche sull’ultima console di Sony. Il materiale, dopo essere stato pubblicato, è stato in gran parte rimosso dall’autore dello stesso leak, ma nel frattempo il tutto era stato già condiviso e chiacchierato, e le informazioni hanno fatto il giro fra gli addetti ai lavori.

Per quanto riguarda le immagini e i filmati rimasti online, si fa riferimento alle fasi iniziali di The Last of Us Parte 1 remake per PS5 e PC, e si possono visionare sul forum di ResetEra (le trovate qui). Il filmato (attenzione allo spoiler), mostra in particolare una delle sequenze più importanti e significative dello stesso gioco, di conseguenza, se avete mai provato il primo The Last of Us, e volete giocarvi il remake, allora vi conviene evitare di guardarlo, altrimenti vi rovinerete la sorpresa in fase di gioco.

THE LAST OF US REMAKE PARTE 1: PREVISTE DUE MODALITA’ GRAFICHE?

Per quanto riguarda i dettagli condivisi, invece, secondo il leaker non sembrerebbero esservi modifiche sostanziali rispetto al gameplay del gioco originale, ma si tratta comunque di notizie da prendere con le pinze, anche perchè Naughty Dog ha sempre affermato il contrario, così come Sony. In ogni caso, sarebbero emerse delle migliorie per quanto riguarda il comparto audio e le animazioni rispetto alla versione PS3 e successivamente PS4.

E’ stato inoltre specificato il fatto che The Last of Us Parte 1 remake per PS5 e PC supporterà il VRR e presenterà due diverse modalità grafiche: la prima è la Gameplay Mode da 4K e 40 fps, mentre la seconda è la Dynamic Mode da 4K e 60 Fps. Infine, è stato confermato che il gioco prevede una serie di opzioni di accessibilità molto simili a quelle del capitolo 2, e che quando Joel potenzierà un’arma, la vedremo aggiungere fisicamente le componenti. Vi ricordiamo che la versione PS5 di The Last of Us Parte 1 è già preordinabile su Amazon a 80.99 euro, cliccando su questo link. Il gioco uscirà il prossimo 2 settembre.

