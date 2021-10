The Legend of Tarzan, Italia 1/ L’ennesima riproposizione di una storia consolidata

The Legend of Tarzan, film su Italia 1 diretto da David Yates

The Legend of Tarzan va in onda oggi, 24 ottobre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Questa pellicola è senza dubbio un lungometraggio d’avventura. Gli attori protagonisti del film in esame sono Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson e Christoph Waltz. The Legend of Tarzan è stato prodotto e distribuito nei cinema di tutto il mondo nell’anno 2016.

Il regista di questa pellicola è David Yates, che ha diretto diversi lungometraggi con protagonista Harry Potter, mentre le musiche sono state composte da Rupert Gregson-Williams. Il protagonista di questo film d’avventura, Alexander Skarsgård, ha recitato pure in Zoolander e in Melancholia.

The Legend of Tarzan, la trama del film

In The Legend of Tarzan, si vede che l’esistenza di Tarzan ha avuto un’importante stravolgimento grazie al suo incontro con Jane. Il giovane, allora, ha scoperto di essere il figlio del Conte di Greystoke, ha accettato di usare il suo vero nome, vale a dire John Clayton III, e si è trasferito a vivere nella città di Londra. Nel continente africano, però, c’è qualcuno che pensa di avere ancora un conto in sospeso con l’ex fanciullo adottato dai gorilla.

Si tratta del capo di una tribù del Congo, un certo Mbonga. Quest’ultimo infatti aveva un figlio, il quale è stato assassinato da Tarzan, in quanto quest’ultimo voleva vendicare la morte della sua madre adottiva. In contemporanea, Léon Rom parte per il Congo, per trovare dei preziosi nelle miniere della città di Opar. Nel corso delle sue ricerche, l’uomo viene fatto prigioniero da Mbonga, che accetta di liberarlo, se quest’ultimo gli consegnerà Tarzan.

Nel frattempo, John e Jane accompagnano il funzionario americano George Washington Willis in Congo, per debellare il regime schiavistico presente nel paese. I tre arrivano in Africa, dove Rom e i suoi uomini li attaccano, riuscendo a rapire perfino Jane. Tarzan è allora costretto ad affrontare una difficile missione nella giungla per salvare la donna che ama. In seguito, l’uomo salva Jane e i due decidono di vivere in Africa, dove nasce anche il loro primo figlio.

Video, il trailer del film "The Legend of Tarzan"





