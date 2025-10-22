The legend of Tarzan è un film dove la fantasia incontra la fedele ricostruzione storica dell'epoca in cui è ambientato. La regia è dio David Yates

The legend of Tarzan, film su Italia 1 diretto da David Yates

Mercoledì 22 ottobre 2025, in prima serata, alle 21:20, è in programma su Italia 1 The legend of Tarzan, film d’avventura del 2016 diretto da David Yates con le musiche di Rupert Gregson-Williams. L’attore principale del film è Alexander Skarsgard, che ha recitato ruoli di supporto in vari film come Zoolander e Melancholia, e ruoli da protagonista in film come Godzilla vs Kong e The Northman.

Il cast è particolarmente ricco, in quanto ci sono stelle del calibro di Margot Robbie, protagonista di film di grande successo come Barbie, The Suicide Squad e Focus; Samuel L. Jackson, protagonista di vari film di Quentin Tarantino come Pulp Fiction e Jackie Brown; Christopher Waltz, presente anche lui in vari film di Tarantino come Bastardi senza gloria e Django Unchained, dove divide il set proprio con Samuel L. Jackson.

La trama del film The legend of Tarzan: tornato alla vita civile, il ragazzo cresciuto dai gorilla torna alle origini

La storia di The legend of Tarzan narra di John Clayton III, ancora in fasce, che diventa orfano. La madre Alice lo dà alla luce in una casa costruita su un albero in Congo, mentre il padre John Clayton II viene ucciso da un gruppo di gorilla. Il piccolo sarebbe spacciato, ma una scimmia di nome Kala prova pietà per lui e decide di adottarlo, chiamandolo Tarzan.

Il ragazzo cresce allo stato brado, fino a quando un giorno non incontra una ragazza, Jane, che lo riporta alla civiltà e lo aiuta a scoprire le sue vere origini. Tarzan si riappropria quindi del suo nome e torna in Gran Bretagna nell’elegante dimora di famiglia, dove inizia gradualmente il suo reinserimento nella società civile al fianco di Jane, diventata sua moglie.

Tutto fila liscio, finché il governo non lo convoca chiedendogli di tornare in Congo per dimostrare che il Belgio schiavizza le persone del posto. Inizialmente John non ne vuole sapere, perché per lui Tarzan è morto e ormai fa parte della società civile. La moglie però lo convince e decide di partire per il Congo, dove trova vecchi amici ma anche vecchi nemici. Solo dopo scoprirà di essere al centro di un complotto che darà vita ad una serie di battaglie, intrighi e vicissitudini senza esclusioni di colpi.