The Legend of Tarzan, Canale 5/ Info streaming e trama del film con Margot Robbie (9 gennaio)

Con The Legend of Tarzan “tra commedia del rimatrimonio e sprezzo del ridicolo Yates decide di optare per il super-hero movie e racconta la trasformazione di Lord Greystoke in Tarzan”. Marianna Cappi salva il film con due stellette e mezzo sulle cinque messe a disposizione da MyMovies, assegnandogli di fatto la sufficienza. Aggiunge: “Questo è un ritorno al primigenio carattere americanissimo del personaggio di E.R.Burroughs concepito però in una chiave pop a metà tra il mito del Far West e quello di Superman. Si colloca tra il fumettone ecologista e impavido sprezzo del ridicolo”. Il film può prendere una grande forbice di pubblico con i più piccoli che ricorderanno la fiaba e gli adulti che saranno trascinati anche dai sottotesti legati al mondo dell’ecologia. The Legend of Tarzan è la proposta per la prima serata di Canale 5 e potremmo seguirlo anche in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Cast di The Legend of Tarzan

The Legend of Tarzan andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di giovedì 9 gennaio, alle ore 21.20. Si tratta di un film d’avventura del 2016 diretto e co-prodotto da David Yates (la saga di Harry Potter e di Animali fantastici e dove trovarli, La ragazza nel caffè, Ranch) ed interpretato da Alexander Skarsgard (La conseguenza, Non succede… ma se succede, Battleship), Margot Robbie (Suicide squad, C’era una volta a Hollywood, The wolf of Wall Street), Christoph Waltz (Bastardi senza gloria, Django unchained, Alita – Angelo della battaglia) e Samuel L. Jackson (Pulp fiction, The Avengers, Come ti ammazzo il bodyguard). Il film è basato sul personaggio di Tarzan, creato da Edgar Rice Burroughs, ma presenta una trama inedita e non basata su uno specifico romanzo dell’autore.

The Legend of Tarzan, la trama del film

Per The Legend of Tarzan diamo uno sguardo alla trama. Tarzan è un bambino orfano cresciuto nella foresta africana da un gruppo di gorilla. Una volta cresciuto conosce Jane, che lo riporta alla civiltà. Qui Tarzan scopre di essere l’erede di John Clayton II, un ricco e nobile inglese. Si inserisce quindi nella vita politica ed economica londinese. Anno 1884. Leopoldo II, re del Belgio, ha appena ottenuto il controllo della Colonia del Congo. Apparentemente si tratta di un’area povera e poco interessante, ma il monarca è convinto vi si trovino diverse miniere di diamanti. Decide quindi di costruire una costosissima ferrovia per collegare la colonia al continente, finendo per indebitarsi pesantemente. Leopoldo II decide quindi di inviare una spedizione alla ricerca di una favolosa e ricchissima città perduta, chiedendo a Tarzan (Alexander Skarsgard) e Jane (Margot Robbie) di prendervi parte.

Il trailer di The Legend of Tarzan





© RIPRODUZIONE RISERVATA