THE LEGEND OF TARZAN, ITALIA 1/ Nel cast del film Christoph Waltz

Uno dei principali protagonisti di The legend of Tarzan è il famoso attore austriaco con cittadina tedesca Christoph Waltz nato a Vienna il 4 ottobre del 1956 è diventato famoso anche per aver ottenuto per ben due volte il premio Oscar al miglior attore non protagonista. Statuetta nel 2010 per la pellicola Bastardi senza gloria e nel 2013 per il film Django Unchained. Carriera cinematografica è iniziata nel 1981 con il regista austriaco Ernst Josef Lauscher per il film Kopfstand. Tra le sue pellicole più belle ricordiamo soprattutto Un perfetto criminale, Come l’acqua per gli elefanti, Epic – Il mondo segreto, Come ammazzare il capo 2, Spectre, La ragazza dei tulipani, Georgetown e Big Eyes.

Margot Robbie nel cast

The legend of Tarzan va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 2 dicembre, alle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. La regia del film è stata affidata a David Yates, il soggetto è stato tratto dai personaggi ideati da Edgar Rice Burroughs con la sceneggiatura firmata da Craig Brewer e Adam Cozad. Il montaggio è stato eseguito da Mark Day, gli effetti speciali sono di Tim Burke e nel cast spiccano Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Djimon Hounsou, Simon Russell Beale e Jim Broadbent.

The legend of Tarzan, la trama del film

In The legend of Tarzan ci troviamo in Africa centrale sul territorio che viene bagnato dal celebre fiume Congo. Su una estemporanea casa realizzata su un albero vive un uomo di nome John e sua moglie Alice. Loro hanno voluto fare una scelta ben differente rimanendo a contatto con la natura tant’è che si apprestano a dare il benvenuto al loro primo figlio. Senza poter disporre delle necessarie cure mediche e del supporto di specialisti durante il parto, la donna muore ma il bambino fortunatamente è salvo. Purtroppo la situazione diventerà ancora più drammatica quando l’uomo viene attaccato ed ucciso da un gruppo di gorilla. Fortunatamente sull’albero sale una scimmia amorevole che, dopo aver scoperto il bambino ancora in fasce, decide di portarlo via con sé e di crescerlo proprio così fosse un tuo figlio. Il nome che viene dato a quest’uomo che crescerà tra le scimmie è Tarzan.

Così avrai inizio un’incredibile avventura e storia che vedrà Tarzan alcuni anni più tardi diventare un membro molto amato del gruppo di scimmie. Un giorno incontra all’interno della foresta una ragazza di nome Jane la quale decide di portare Tarzan a contatto con la civiltà per permettergli di scoprire le sue vere origini. Tarzan quindi ritorna in Gran Bretagna dove inizia una vita da perfetto gentiluomo. Purtroppo nel territorio dove lui è cresciuto e nato ci sono in atto diverse guerre tra uomini che cercano in ogni modo di accaparrarsi quel territorio per scopi coloniali e sfruttare al meglio tutte le straordinarie risorse. Tarzan nel suo futuro avrà nuovamente contatto con quella terra che lo ha accolto e cresciuto come uno di loro per salvaguardare gli interessi della sua nuova nazione e soprattutto di quelli che un tempo considerava la sua unica famiglia.

Video, il trailer del film “The legend of Tarzan”





© RIPRODUZIONE RISERVATA