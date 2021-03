The Lego Movie/ Su Italia 1 il film d’animazione del 2014 (6 marzo)

Oggi, sabato 6 marzo, alle ore 19.30 andrà in onda su Italia 1 il film d’animazione “The Lego Movie“. Il film è stato diretto nel 2014 da Phil Lord e Cristopher Miller, che si erano già cimentati nella regia con “21 Jump Street” e “Piovono polpette”. La pellicola è interamente ambientata nell’universo Lego, in una vera e propria metropoli. Dal film sono stati prodotti una serie di giochi dalla celebre azienda di mattoncini.

The Lego Movie, la trama

Il vecchio mago Vitruvius cerca di proteggere una super arma denominata “Kragle” dagli scagnozzi di Lord Business. Tuttavia, il mago non riesce nel suo intento: Lord Business acceca Vitruvius, portando via l’artefatto magico. Vitruvius però non si abbatte: in una profezia, infatti, c’è scritto che un giorno un uomo chiamato “Lo Speciale” troverà il “Pezzo Forte” necessario per abbattere il Kragle. Emmet Brickowski vive nella ridente metropoli fatta di lego: egli si reca tutte le mattine al cantiere come dicono le istruzioni, è gentile con gli altri e non ha nessun problema.

Un giorno una ragazza cade in una voragine nel cantiere dove lavora: nel tentativo di salvarla, però, scopre un pezzo speciale. A questo punto, quindi, la pacifica esistenza di Emmet viene sconvolta: è lui “Lo speciale?”. Emmett scoprirà la verità su Lord Business e sarà compito suo salvare la sua città.



