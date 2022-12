The little witch La piccola strega/ Su Italia 1 il film con Evelyn Hall

The little witch La piccola strega, film di Italia 1 diretto da Mike Schaerer

The little witch La piccola strega va in onda oggi, 23 dicembre, su Italia 1 a partire dalle ore 10.05. Si tratta di una commedia prodotta in Germania nel 2017 e diretta da Mike Schaerer.

Per la realizzazione è stato cruciale il contributo di attori come Evelyn Hall, Karoline Herfurth, Therese Affolter e Alex Prahl. Il film segue la falsariga del genere fiabesco ottimizzato per la distribuzione televisiva. L’opera originale è stata distribuita in Italia l’anno successivo rispetto alla prima uscita tedesca, con il pregevole doppiaggio dell’italiana Manicone Francesca.

The little witch La piccola strega, la trama del film

La protagonista della storia di The little witch La piccola strega è una giovane e simpatica strega, alle prese con una questione bizzarra relativa alla sua “giovane” età. Infatti, per il mondo della magia, avere oltre 100 anni non significava necessariamente essere oltremodo anziani. Essendo più longeve rispetto alle persone comuni, le streghe avevano criteri nel considerare la crescita totalmente diversi. Per l’appunto la giovane strega con i suoi 127 anni era considerata poco più di un’adolescente e non aveva quindi la possibilità di accedere a numerose attività sia ludiche che sociali. In particolare, con la ricorrenza della notte di Valpurga, la giovane era in trepidante attesa di conoscere se, nonostante l’età, potesse partecipare alla serata di ballo tradizionale.

Purtroppo però, era considerata troppo giovane per accedere ad un evento simile. Nonostante il divieto, nulla sembra convincerla dell’idea di non provare comunque ad accedere alla serata in maniera camuffata e segreta. Infatti, la sera di Valpurga riesce ad entrare segretamente presso la struttura dedicata al ballo ma viene prontamente scoperta e redarguita. Dopo la sua azione, viene infatti costretta a cimentarsi in uno studio continuativo per un intero anno al fine di dimostrare di essere una perfetta conoscitrice di tutti gli incantesimi. Chiaramente, nonostante la rabbia per il divieto e per il provvedimento, si mette subito al lavoro per dimostrare tutte le sue abilità e capacità. Il tutto avverrà attraverso tanti piccoli problemi, soprattutto per via della strega Rumpumpel che cercherà di renderle la missione quanto più ostica e costruttiva possibile.

