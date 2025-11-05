The Lost City è ispirato al cult anni '80 All'inseguimento della pietra verde e la strana coppia questa volta è formata da Sandra Bullock e Channing Tatum

The Lost City, film su Italia 1 diretto da Aaron e Adam Nee

Mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Italia 1, va in onda, alle 21.20, l’action comedy The Lost City, uscito nel 2022 e diretto dalla coppia di fratelli Aaron e Adam Nee che si sono occupati anche della sceneggiatura. La colonna sonora è invece di Pinar Toprak.

Nel cast di questo film recitano Sandra Bullock e Channing Tatum. La prima è una delle attrici più premiate di Hollywood, vincitrice del premio Oscar come miglior attrice protagonista in The Blind Side. Il film che l’ha lanciata sul grande schermo è stato Speed, accanto a Keanu Reeves, ma ha recitato in altri film di successo come Un amore tutto suo, Crash – Contatto fisico e Gravity.

Al suo fianco recita Channing Tatum, attore ballerino ed ex modello statunitense, che ha recitato in film come La guerra dei mondi, Step Up, Nemico pubblico – Public Enemies e G.I. Joe – La nascita dei Cobra. Nel cast compare in un cameo anche un’altra stella di Hollywood, Brad Pitt, protagonista di film come Bastardi senza gloria, Vi presento Joe Black, Ocean’s Eleven, Seven e Fight Club.

La trama del film The Lost City: caccia al tesoro con una coppia improbabile

In The Lost City, Loretta Sage, interpretata da Sandra Bullock, è una scrittrice brillante che ormai si è rinchiusa e vive solitaria, autrice di romanzi di avventura, con protagonista Dash McMahon, interpretato sulle riviste patinate dal modello Alan Caprison (Channing Tatum). Dopo che Loretta ha ultimato il suo ultimo romanzo, la casa editrice insiste affinché lei parta per un tour promozionale insieme proprio a Dash.

Tra i due i rapporti inizialmente non sono dei migliori, date le diversissime personalità, ma le cose peggiorano quando l’eccentrico miliardario Abigail Fairfax, interpretato da Daniel Radcliffe, decide di rapire Loretta, dal momento che Fairfax ha scoperto che la città perduta, di cui Loretta parla nel suo libro, esiste davvero e custodirebbe un antichissimo tesoro.

Alan decide di salvarla, ma contrariamente al suo alter ego romanzato non ha la freddezza dell’eroe e ogni sua mossa si trasforma in un disastro, quindi decide di rivolgersi a Jack Trainer (Brad Pitt), un ex Navy Seal con grande esperienza alle spalle. Dopo una serie di colpi di scena si trova finalmente il tesoro, che non è però composto da gioielli di inestimabile valore, ma da qualcosa di ancora più prezioso…