The Mask Da zero a mito/ Video, su Italia 1 il film con Jim Carrey e Cameron Diaz

The Mask Da zero a mito sarà trasmesso da Italia 1 per la seconda serata di oggi, sabato 14 dicembre 2019, dalle ore 23:40. Stiamo parlando di una pellicola americana realizzata nel 1994 è distribuita in Italia dalla Cecchi Gori Group. La regia è stata curata da Chuck Russell con soggetto tratto da i fumetti di John Arcudi e Doug Mahnke mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Mike Werb. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Randy Edelman, la scenografia è frutto del lavoro di Craig Stearns e nel cast sono presenti tantissimi attori piuttosto apprezzate dal grande pubblico tra cui Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Greene, Amy Yasbeck, Peter Riegert, Jim Doughan e Richard Jeni.

The Mask Da zero a mito, la trama del film

Ecco la trama di The Mask Da zero a mito. Un giovane uomo che lavora all’interno di una banca è costretto a fare i conti con un carattere particolarmente docile e introverso e non gli consente di farsi valere non solo sul proprio luogo di lavoro ma anche e soprattutto a casa dove è costretto a subire i tanti ricatti della padrona di casa. Un giorno dopo aver ritirato presso una officina di fiducia una macchina sostitutiva In attesa che vengano eseguite le riparazioni sulla propria vettura si reca al lavoro e si imbatte in una bellissima donna che tuttavia non ha alcuna intenzione di aprire un conto corrente bensì di realizzare un filmato che possa permettere al proprio fidanzato gangster di studiare l’ingresso della banca e tutte le varie postazioni in maniera tale da mettere in atto una rapina. Al termine della giornata l’uomo tornando verso casa deve fare i conti con la poca affidabilità dell’auto sostitutiva che gli aveva dato il meccanico e si ferma grossomodo all’altezza di un ponte. Scrutando in basso si accorge di qualcosa che viene scambiato per un cadavere. In realtà avvicinandosi alla riva si renderà conto che si trova di una vecchia maschera di legno che decide tuttavia di portare con sé a casa. La sera mentre osserva questa maschera ad un certo punto vuole indossarla e magicamente si trasformerà in una persona completamente diversa dal look esuberante e soprattutto dalla faccia completamente di colore verde. Si è trasformato in una sorta di supereroe dai poteri piuttosto bizzarri e soprattutto con un modo di fare eccessivamente esuberante. In questa sua nuova versione trova il coraggio per scontrarsi con la sua padrona di casa e soprattutto per vendicarsi nei confronti dei meccanici che gli avevano rifilato un’auto assolutamente inaffidabile e di tutte le persone che nel corso della quotidianità lo mettevano in difficoltà. Il mattino seguente l’uomo si sveglierà nel proprio letto e riceverà la visita di un agente di polizia che sta investigando su quanto fatto dall’uomo in maschera la sera precedente. Il bancario si renderà conto di poter dare una svolta alla propria vita e per cui ogni sera decide di indossare la maschera diventando un personaggio piuttosto mal visto sia dalle forze dell’ordine che dai criminali di quali verranno sgominati ed in particolar modo la rapina tanto agognata in banca verrà sventata con la stessa maschera che farà proprio il bottino.

