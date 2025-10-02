Mohamedou Ould Slahi, chi è l'ingegnere della Mauritania che nel 2002 è stato arrestato e in seguito condotto a Guantanamo?

The Mauritanian, il film in onda questa sera 2 ottobre in prima serata su Rai 3, è una storia vera e racconta la vita di Mohamedou Ould Slahi, ingegnere originario della Mauritania. L’uomo ha raccontato la sua storia in un libro, in quanto è diventato noto alle cronache per essere stato incarcerato a Guantanamo, carcere negli Stati Uniti, per quattordici anni, nonostante fosse innocente, con le accuse di coinvolgimento negli attentati alle Torri Gemelle. Nato a Rosso, un paese mauritano, è nono di 13 fratelli. Da sempre molto bravo a scuola e appassionato di scienze, dopo aver vinto una borsa di studio si è trasferito in Germania, dove ha studiato informatica e cominciato a lavorare. Tornato nel suo Paese, Mohamedou Ould Slahi è stato rapito da agenti americani e condotto in prigione prima in Giordania e poi in Afganistan, per poi finire a Guantanamo subendo numerosi interrogatori intensivi.

Dal governo degli Stati Uniti, infatti, Mohamedou Ould Slahi è stato accusato di far parte di Al Qaeda e di essere coinvolto nell’attentato dell’11 settembre del 2001. L’ingegnere mauritano è stato dunque arrestato e torturato a lungo, costretto a percosse, umiliazioni sessuali, privazioni del sonno, isolamento e altre incredibili torture. Solamente il 14 luglio del 2016, dopo 14 anni di detenzione, per Mohamedou Ould Slahi è stato approvato il rilascio dalla detenzione. Nello stesso anno, l’ingegnere è tornato nel suo Paese di origine.

Mohamedou Ould Slahi ha raccontato la storia della sua prigionia in un libro, intitolato “Guantanamo Diary”, che in poco tempo ha ottenuto un successo straordinario, diventando un bestseller in tutto il mondo. Dallo stesso libro è stato tratto il film “The Mauritanian”. Dopo il rilascio, Mohamadou è diventato un attivista che combatte per i diritti umani in tutto il mondo.