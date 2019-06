The meddler – Un’inguaribile ottimista/ Su Rai 1 il film con Susan Sarandon

The meddler – Un’inguaribile ottimista andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di lunedì 24 giugno, alle ore 21.25. Si tratta di una commedia romantica del 2015 scritta e diretta da Lorene Scafaria ed interpretata da Susan Sarandon, Rose Byrne, J. K. Simmons e Cecily Strong. Le musiche del film sono state composte e dirette da Jon Sadoff, che già aveva collaborato con la regista in Cercasi amore alla fine del mondo. Sicuramente si tratta di una pellicola ben recitata e diretta in maniera intelligente, attenzione però perché il pubblico si muove su una forbice d’età sottile. Infatti sembra essere più adatto a un pubblico femminile tra i 30 e i 50 anni, anche se non viene disdegnato anche da altre fasce d’età.

The meddler – Un’inguaribile ottimista, la trama del film

Andiamo a vedere da vicino la trama di The meddler – Un’inguaribile ottimista. Marnie (Susan Sarandon) è da poco rimasta vedova. Nonostante la tragedia la donna mantiene sempre il suo inguaribile ottimismo e non si lascia abbattere dal lutto. Marnie decide, rimasta sola, di trasferirsi dalla figlia Lori (Rose Byrne) a Los Angeles e abbandonare la sua New York. La figlia sta uscendo da una relazione duratura e ha bisogno che qualcuno le rimanga accanto. Ben presto però Lori comincia a vedere la madre come un inutile ingombro che ostacola la sua vita sociale. La donna, sceneggiatrice televisiva, prende così la scusa dell’inizio delle riprese di una nuova serie per liberarsi dell’appiccicosa genitrice impicciona. Facendo fede al suo carattere sempre ottimista, Marnie decide di vedere questo non come un affronto o una tragedia, ma come un’opportunità. In fondo si trova a Los Angeles, ha un sacco di tempo libero e un bel gruzzolo che ha appena ereditato dal marito. Cosa le impedisce di fare nuove amicizie e magari trovare ancora l’amore?

