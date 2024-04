THE MIRACLE CLUB, RAI 1/ Curiosità, trama e cast del film in streaming su Raiplay (16 aprile 2024)

The Miracle Club, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Le curiosità della commedia drammatica The Miracle Club, in onda oggi su Rai 1 e contemporaneamente in diretta streaming video su Raiplay. Indubbiamente una curiosità piuttosto intrigante è che le quattro protagoniste del film siano tutte di sesso femminile e di età diverse. Così lo spaccato di tranquilla quotidianità irlandese degli anni Sessanta è visto attraverso gli occhi di più generazioni. Il titolo della pellicola farebbe pensare ad una commedia allegra e spensierata, invece lo spettatore si trova davanti ad un racconto drammatico non privo però di vari siparietti comici. L’ambientazione irlandese è marcata e il film scorre mantenendo alta l’attenzione in sala. Di assoluto pregio la recitazione della non più giovane Maggie Smith, classe 1934.

The Miracle Club, diretto da Thaddeus O’Sullivan e in onda su Rai 1

Martedì 16 aprile, in prima serata su Rai 1, alle ore 21,30, andrà in onda il film The Miracle Club. Questa pellicola appartiene al genere commedia drammatica ed è uscita nel 2023. La regia è affidata all’irlandese Thaddeus O’Sullivan che ha diretto Kevin Spacey in Un perfetto criminale e qui è al suo film più recente.

Il cast del film: da Laura Linney a Stephen Rea

Il cast del film The Miracle Club comprende attrici di spessore: Laura Linney ha conquistato 3 candidature Oscar, 1 Golden Globe vinto con la miserie televisiva John Adams e 3 premi Emmy. Kathy Bates è invece famosa per la magistrale interpretazione in Misery non deve morire (1990) che le ha regalato l’accoppiata Oscar e Golden Globe. Maggie Smith sfoggia una lunghissima carriera culminata con la conquista di 2 Oscar e 3 Golden Globe. L’unica presenza maschile di rilievo è quella di Stephen Rea nei panni del marito di Eileen, Frank.

La trama del film The Miracle Club: la ricerca della propria identità in un viaggio a Lourdes

In The Miracle Club, dopo essere stata lontana per quarant’anni dalla sua Irlanda, Chrissie Ahearn (Laure Linney), ora statunitense, torna per partecipare al funerale della madre Maureen. Nel villaggio natio di Ballygar la comunità l’accoglie perplessa: il suo ritorno non era certo preventivato.

Eileen Dunne (Kathy Bates), amica inseparabile di Chrissie in gioventù e Lily (Maggie Smith), grande amica di Maureen, non si spiegano il motivo della presenza di Chrissie. Da ragazze, Eileen e Chrissie erano sempre insieme accompagnate da Declan, figlio di Lily morto poi in circostanze misteriose. Improvvisamente era successo qualcosa di grave, tanto da spingere Chrissie ad abbandonare la verde Irlanda per tentare una nuova vita in America.

Le esequie di Maureen sono pure un’occasione di ritrovo per l’intera comunità: ci sono premi e un viaggio a Lourdes per alcuni membri, pellegrinaggio che potrebbe donare la parola a un bambino con difficoltà e la speranza ad Eileen. Viaggio che si trasforma immediatamente in un’occasione di chiarimento e pacificazione tra le protagoniste.











