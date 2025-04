The Miracle Club, film su Rai 1 diretto da Thaddeus O’Sullivan

Venerdì 18 aprile, andrà in onda, in seconda serata su Rai 1, alle ore 23:05, il film dal titolo The Miracle Club. Questo progetto cinematografico è una co-produzione di Irlanda e Regno Unito del 2023 diretto da Thaddeus O’Sullivan, film maker irlandese noto per avere girato Un perfetto criminale con Kevin Spacey.

Nei panni delle tre protagoniste, tre grandi interpreti di fama internazionale, ovvero: Maggie Smith, l’indimenticabile professoressa McGranitt nella saga di Harry Potter, nel suo ultimo lavoro per il grande schermo dopo più di 60 anni di carriera; Laura Linney, candidata per ben due volte agli Oscar per la sua interpretazione in Conta su di me (2000) e La famiglia Savage (2007); infine Kathy Bates, entrata nella top 20 della classifica dei 50 migliori cattivi del cinema statunitense grazie alla sua interpretazione del personaggio di Annie Wilkes in Misery non deve morire (1990). In questo cast tutto al femminile, da citare anche la presenza dell’attore Stephen Rea, recentemente tornato sullo schermo con la miniserie tv Prime Target.

La trama del film The Miracle Club: un viaggio a Lourdes che risana vecchie ferite

The Miracle Club ha inizio con il ritorno in Irlanda dopo più di quarant’anni di Chrissie, una donna che da tempo si è trasferita negli Stati Uniti ma che ora si vede costretta a ritornare al suo paese natale, Ballygar, in occasione dei funerali di sua madre. La sua presenza lascia sgomente Eileen, una vecchia amica d’infanzia della donna, e Lily, migliore amica di sua madre.

Eileen e Chrissie, infatti, erano molto legate da giovani, ma un giorno inaspettatamente quest’ultima era stata costretta a lasciare la sua casa per iniziare una nuova pagina della sua vita Oltreoceano. Nel frattempo le tre donne scoprono di avere vinto un viaggio a Lourdes e sarà proprio questo evento straordinario a dare loro la possibilità di chiarirsi e riavvicinarsi, superando le incomprensioni del passato.

