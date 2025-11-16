La quarta stagione "The Morning Show" è una conferma per una delle serie più amate di Apple TV+, con anche nuovi ingressi nel cast

La quarta stagione di The Morning Show conferma, una volta di più, perché la serie sia uno dei fiori all’occhiello di Apple TV+: è veloce, elegante, calibrata, ma soprattutto capace di parlare del mondo dei media con un occhio puntato sull’attualità e l’altro sulle fragilità dei suoi protagonisti. Ogni episodio (ne manca uno, il decimo, in programma il 19 novembre) è dentro il ritmo del presente – siamo nel 2024, tra le imminenti Olimpiadi di Parigi e la vigilia del voto presidenziale – come se le redazioni fossero davvero immerse in quello in cui viviamo ogni giorno, solo un po’ più tesi, più eccitati, più spietati.

Il trio – ormai storico – composto da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Billy Crudup continua a essere il motore della serie. Alex, Bradley e Cory sono ormai un triangolo perfettamente oliato: ogni sguardo, ogni esitazione, ogni scatto d’orgoglio diventa materia di una storia di cui ormai conosciamo i dettagli.

Alex – il personaggio con cui ormai la Aniston si è identificata anche nella realtà – è diventata più potente ma anche più consapevole, forse sente la stanchezza di tanti anni passati al vertice, ma è ancora pronta a rimettersi in gioco. Witherspoon, al contrario, incarna una Bradley ancora combattiva, nonostante le sconfitte e soprattuto l’esilio forzoso in Pensilvania. È insofferente ai compromessi, e in questa stagione si ritrova davanti a dilemmi morali che sembrano un labirinto senza uscita.

E poi c’è Crudup, che resta il vero protagonista, una delle invenzioni più brillanti della serie: il suo Cory – ormai ritenuto da tutti il simbolo di cosa è un perdente – è una miscela di lucidità, manipolazione e improvvise fragilità familiari che in stagione si rivelano con una dolcezza inattesa.

Proprio su questo fronte la serie si concede uno dei suoi spazi più intimi: i genitori. La comparsa di Martha (interpreta da Lindsay Duncan) – è madre di Cory, una donna potente e con tanti segreti – aggiunge un contrappunto umano, un piccolo varco che permette di capire come si formano certi caratteri, come nasce la fame di potere, ma anche quel bisogno disperato di essere visti e amati. È un’aggiunta determinante, che rende il personaggio di Cory ancora più interessante.

Accanto al nucleo “storico”, la quarta stagione di The Morning Show sfodera due ingressi da cinema d’autore: Marion Cotillard e Jeremy Irons. La Cotillard porta con sé quella sua aura da “femme fatale”, fatta di sguardi che raccontano più delle parole. Il suo personaggio – Céline, una figura ambigua, affascinante, in bilico tra il suo ruolo pubblico e opachi interessi di famiglia – diventa in fretta una presenza magnetica, capace di catalizzare le tensioni interne al network.

Irons è invece Martin, il padre di Alex, ingombrante professore di diritto costituzionale ormai al tramonto. Entra in scena con la consueta autorità, che basta da sola a cambiare l’energia di ogni dialogo. La sua interpretazione offre alla serie un ulteriore strato di profondità, quasi una riflessione sul peso delle scelte e sulla responsabilità di chi guida le narrazioni pubbliche.

Il vero pregio di The Morning Show 4, però, è la sua capacità di intrecciare questi percorsi personali con i temi più caldi dell’attualità: l’intelligenza artificiale, la disinformazione, l’erosione della fiducia nel giornalismo, l’evoluzione del Me-Too, la pressione degli algoritmi, il ruolo delle Corporation nella costruzione della verità. Tutto passa attraverso i personaggi, le loro paure, le loro ambizioni, i loro errori. E proprio per questo risulta credibile, vivo, vicino a noi.

Questa stagione sembra dirci che il mondo dei media non è solo un palcoscenico: è un campo di battaglia, alla mercé di interessi più o meno meno leciti e della politica, sempre più aggressiva. Dove ogni scelta pesa e sembra frutto di compromessi sempre più difficili. E The Morning Show, con la sua scrittura fine e un cast all’altezza delle promesse, continua a raccontarlo con una lucidità che poche altre serie riescono anche solo a sfiorare.

