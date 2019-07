The most beautiful day – Il giorno più bello/ Su Rai 3 il film con Rainer Bock

The most beautiful day – Il giorno più bello sarò trasmesso da Rai 3 per la prima serata di oggi, martedì 30 luglio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata girata e prodotta in Germania nel 2016 da diverse case cinematografiche tra cui la Pantaleon films mentre la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Nomad Film Distribution. La regia del film è stata affidata a Florian David Fitz il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio della pellicola stato eseguito da Stefan Essl, le musiche della colonna sonora sono state composte da Egon Riedel e Siggi Mueller mentre i costumi indossati dagli attori sulle scene sono frutto del lavoro di Metin Misdki. Nel cast figurano oltre allo stesso regista Alexandra Maria Lara, Matthias Schweinghofer, Rainer Bock, Karl Friedrich e Robert Nickisch.

The most beautiful day – Il giorno più bello, la trama del film

Ora è il momento di leggere da vicino la trama di The most beautiful day – Il giorno più bello. In una clinica tedesca si ritrovano condividere lo stesso traumatico destino due giovani uomini. I due sono alle prese con una patologia che non sembra dargli scampo e quindi si ritrovano a fare considerazioni di natura esistenziale piuttosto condivise ed in particolar modo di voler avere un ultimissima parte della propria esistenza particolarmente eccitante. Nello specifico i due che ovviamente vengono da estrazioni sociali molto differenti in quanto uno è un pianista mentre l’altro è una sorta di scansafatiche seriale, decidono di scappare dall’ospedale per realizzare questo loro ultimo desiderio. Grazie ad una certa destrezza riescono a trovare il denaro necessario per i loro obiettivi mettendo in essere una vera e propria farsa. Una volta ottenuto il denaro acquistando i biglietti per un volo che li porta in Africa dove vogliono godersi le ultime ore della loro esistenza in totale allegria.

Durante il viaggio i loro atteggiamenti saranno molto differenti: c’è chi si confronterà con una vita non sempre in linea con le proprie aspettative e c’è chi invece convinto di essere stato troppo convenzionale non permettendosi mai un momento da dedicare a se stesso. Il viaggio sarà una splendida esperienza durante la quale non mancheranno le situazioni piuttosto surreali con tanto di divertimento per quella che rischia di essere un’amara constatazione di come la vita che sta per dissolversi nel nulla possa essere davvero molto bella. Una pellicola divertente ma al tempo stesso particolarmente interessante e capace di interrogarsi sulla vera essenza della vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA