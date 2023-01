The Net/ Anticipazioni ultima puntata 2 gennaio: la rivincita di Di Pascale

The Net – Gioco di squadra, anticipazioni ultima puntata del 2 gennaio 2023

Si conclude The Net – Gioco di squadra, la serie tv di produzione internazionale che racconta i retroscena del mondo del calcio. Nelle puntate precedenti abbiamo assistito agli sforzi della famiglia Tessari, proprietari del team, per mantenere il Toscana Football Club, seconda squadra di calcio di Firenze, in serie A. Nell’ultima puntata di The Net, in onda il 2 gennaio 2023 in seconda serata, vedremo come una serie di sconfitte consecutive ha attirato l’odio dei tifosi e per Di Pascale si mette male poiché la dirigenza ha deciso di esonerare subito il coach. Tuttavia, qualcosa sta per cambiare: la scelta estrema smuove qualcosa di inaspettato in Wang Li che agisce…

Nel cast di The Net – Gioco di squadra troviamo: Alberto Paradossi nel ruolo di Vincenzo Tessari, Massimo Ghini e Galatea Ranzi sono i suoi genitori, mentre Gaetano Bruno interpreta Maurizio Corridoni. E poi ci sono Orso Maria Guerrini, Maurizio Mattioli, Massimo Wertmuller. La regia dei primi tre episodi è di Volfango De Biasi, gli altri tre sono diretti da Lorenzo Sportiello.

Anticipazioni The Net – Gioco di squadra, episodi 5 e 6

Negli episodi 5 e 6, che chiudono The Net – Gioco di squadra su Rai2, l’avventura di Di Pascale come allenatore della squadra non è iniziata nel migliore dei modi e la dirigenza è insoddisfatta. Dopo una serie di sconfitte consecutive, che ha attirato l’odio furibondo dei tifosi, i metodi e le idee rivoluzionarie del coach spaventano sia la squadra che la dirigenza, che decide di cambiare rotta. Persino Vincenzo, sicuro della sua scelta, inizia a tentennare. Corridoni, una volta conosciuto il nuovo mister, sembra essere l’unico ad aver compreso la sua genialità perciò incita la dirigenza a cacciarlo, prima che inizi a vincere e rovini i suoi piani. Intanto, il progetto per la costruzione del un nuovo stadio procede e Corridoni propone alla società un costruttore personalmente scelto da lui.

Si avvicina la prossima partita, nonché l’ultima per Di Pascale che dovrà dimostrare a tutti che il Toscana è in grado di vincere. Alla fine del primo tempo, però, la prestazione della squadra non brilla, ed è sotto di due goal a zero. La dirigenza prende una decisione drastica ma necessaria: esonera il nuovo mister nell’intervallo per sostituirlo con il suo secondo. Questa scelta non viene presa bene dai giocatori della squadra, tra cui il cinese Wang Li, ormai diventato un fedele soldato di Di Pascale, che si ribellano ed insistono, utilizzando le strategie del loro precedente allenatore. E le strambe tattiche di Di Pascale funzionano, poiché il Toscana riesce brillantemente a ribaltare il risultato iniziale…











