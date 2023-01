The Net – Gioco di squadra 2 ci sarà?/ Anticipazioni, ascolti bassi e non solo…

The Net – Gioco di squadra 2 ci sarà?

The Net – Gioco di squadra si conclude lunedì 2 gennaio 2023 nella seconda serata di Rai 2 con la terza e ultima puntata. Il progetto televisivo internazionale (frutto di una collaborazione tra Italia, Germania e Austria) sul mondo del calcio sembra destinata a non proseguire per dei motivi ben precisi. In primo luogo, gli ascolti, per niente soddisfacenti per la rete. La prima puntata, trasmessa lunedì 20 dicembre 2022, ha registrato solo mezzo milione di spettatori, con uno share del 2,5%. Numeri da flop che hanno costretto Rai 2 a correre ai ripari, spostando The Net – Gioco di squadra in seconda serata, a partire dall’appuntamento successivo, che ha anticipato a domenica 26 dicembre 2022. Il cambio di programmazione non ha comunque migliorato la situazione poiché la puntata ha totalizzato 372 mila spettatori e il 2,7% di share.

The Net/ Anticipazioni ultima puntata 2 gennaio: la rivincita di Di Pascale

The Net – Gioco di squadra sembra quindi terminare con l’ultima puntata in onda il 2 gennaio 2023 nella seconda serata di Rai 2, in cui il coach Di Pascale si prende la sua rivincita su chi non aveva creduto in lui e voleva cacciarlo, permettendo al Toscana di vincere finalmente la sua partita. Nel cast di The Net – Gioco di squadra troviamo: Alberto Paradossi, Gaetano Bruno, Maurizio Mattioli, Massimo Ghini, Galatea Ranzi, Orso Maria Guerrini e Massimo Wertmuller.

1883/ La serie prequel di Yellowstone che entra nell'anima della nazione americana

The Net – Gioco di squadra 2 non ci sarà: i motivi

The Net – Gioco di squadra 2 potrebbe quindi non esserci perché il progetto tv è concepito come miniserie autoconclusiva, quindi terminata la storia, non avrà un seguito. Infatti nell’ambito dell’accordo tra Italia, Germania e Austria, i tre paesi si sono uniti per creare una collana di serie televisive in modo che ogni capitolo esplorasse una storia diversa con personaggi diversi; tutti hanno in comune la volontà di raccontare il calcio in maniera originale. Il progetto è cominciato col nostro paese che ha realizzato The Net – Gioco di squadra, e a seguire ci sarà: The Net – Prometheus (per l’Austria) e The Net – Promised Land (per la Germania). La particolarità di The Net è che alcuni personaggi chiave compaiono in tutte le serie, permettendo così ai tre racconti di fondersi in un’unica grande storia.

SISSI 2/ Diretta e anticipazioni 30 dicembre: Franz caccia Conte Andrassy, è guerra

Nelle prossime due serie possiamo quindi aspettarci di trovare alcune figure chiave della storia del Toscana Football Club, come il rampollo della famiglia Tessari, o l’imprenditore Corridoni, oppure lo sfortunato coach Di Pascale, che riesce, con le sue strampalate strategie di gioco, a far vincere la squadra toscana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA