THE NEW POPE/ Anticipazioni 31 gennaio: Lenny si risveglia!

THE NEW POPE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 31 gennaio 2020, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di The New Pope in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sharon Stone chiede udienza al Papa (John Malkovic) per chiedergli di sostenere alcuni progetti rivoluzionari. Su consiglio di Sofia (Cécile de France), il Pontefice decide di raggiungere poi Lourdes e ripete diverse volte ‘No’ per affermare le proprie convinzioni contro il terrorismo. I fedeli rispondono con entusiasmo, ma Voiello (Silvio Orlando) vorrebbe delle misure concrete. Mentre Brannox e Sofia diventano sempre più intimi, Esther (Ludivine Sagnier) continua a prostituirsi grazie a Fabiano (Alessandro Riceci). Intanto, i respiri di Lenny (Jude Law) diventano sempre più pesanti e la radio 103 inizia a trasmetterli 24 ore su 24, con un’attenzione particolare al sospiro che emette ogni centinaia di volte. Il segno viene visto come un miracolo dalla comunità, ma Sofia teme che presto tutto sconfinerà sull’idrolatazione di Pio XIII. Per questo preme perchè faccia un discorso e catalizzi di nuovo l’attenzione su di sè. Esther decide di riprendere le redini della sua attività: fa fuori Fabiano dal suo giro e richiede 15 mila euro per le visite ad Attanasio.

Intanto, Sofia riferisce a Voiello quanto ha scoperto: Tomas (Tomas Arana), il Cardinal Spalletta (Massimo Ghini) ed un altro prelato, incontrano sempre la stessa ragazza minorenne nelle loro stanze, nello stesso momento. Spalletta invece parla al Papa della volontà del governo di eliminare l’8 per mille e di introdurre una tassa sugli immobili della Chiesa. Voiello riferisce poi al Ponterice quanto scoperto sul riciclaggio di denaro di Spalletta, ma Brannox chiede al Cardinale di fare un passo indietro e lasciare l’incarico di Segretario di Stato. Il Papa propone il Cardinal Assente (Maurizio Lombardi) come suo erede. Dopo aver raccomandato a Sofia di mantenere il silenzio, Voiello rivela alle suore di clausura che suor Ivanka (Agnieszka Jania) viene molestata da alcune consorelle. Dato che Caterina (Eco Andriolo Ranzi) è rimasta incinta di Faisal (Zaki Bibawi Ayyad), il Cardinale propone di aprire il convento ad alcuni bambini orfani, in modo da crescere il bambino nella comunità. Quando il legame fra Esther e Attanasio diventa troppo intenso, la madre del ragazzo decide di liquidare la donna. Esther la strangola, ma si ferma grazie ad una visione di Pio XIII. Durante l’intervista in mondovisione, Brannox decide di lasciare la stanza prima del tempo. Spalletta rivela a Sofia che il Papa è in crisi d’astinenza.

THE NEW POPE ANTICIPAZIONI DEL 31 GENNAIO 2020

EPISODIO 7 – Dopo aver accorciato l’altalena di respiri e sospiro, Lenny è pronto a riaprire gli occhi. Il Papa è sveglio e i primi che vede attorno a lui sono gli unici due che lo hanno curato per un anno: la suora e il dottor Lindegard. Il giovane Papa però sceglie di mantenere il segreto e accetta che il cardiologo lo ospiti a casa sua a Venezia. Qui incontra la moglie, una donna disperata che cerca un miracolo. Nel frattempo, le minacce del Califfo diventano sempre più pressanti e Sofia, data la crisi di Brannox, chiede l’aiuto di Voiello.

EPISODIO 8 – Pio XIII organizza il suo ritorno a Roma in gran segreto, sicuro che il mondo sarebbe sconvolto dalla rivelazione sul suo risveglio. Brannox però viene informato dei fatti ed entra ancora più in crisi, scegliendo di abbandonare per qualche tempo l’incarico. Sofia però lo richiama all’ordine. In seguito, Lenny riferisce a Voiello di non voler rimanere ai margini della Chiesa come Papa Emerito. Salito in testa al posto di Voiello, il Cardinal Assente invece mette a dura prova le protesse di suor Lisette e delle altre sorelle del convento.



