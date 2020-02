THE NEW POPE/ Anticipazioni 7 febbraio: faccia a faccia per Lenny e sir John (finale)

THE NEW POPE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 7 febbraio 2020, Sky Atlantic trasmetterà l’ultimo episodio di The New Pope in prima Tv assoluta. Sarà il nono, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la Chiesa impone che le radio non trasmettano più il respiro di Lenny (Jude Law). La donna in rosso (Kika Georgiou) riferisce a Esther (Ludivine Sagnier) di essere convinta che stiano cercando di ucciderlo. In realtà il giovane Papa si è risvegliato, ma decide di non informare nessuno. Solo suor Pamela (Jessica Piccolo Valerani) e il dottor Lindegard (Ulrich Thomsen) potranno conoscere il suo segreto. Il medico accetta di nascondere il Papa in casa propria, dove Lenny incontra sua moglie Ewa (Yulia Snigir), in cerca di un miracolo. Il figlio infatti è un malato terminale fin dalla nascita, ma il Papa rinnega di essere un Santo e di poterlo guarire. La donna lo informa poi che ha perso la sua carica: c’è un nuovo Pontefice al suo posto. Dopo aver parlato a lungo con Ewa, Lenny accetta di intercedere per il bambino. Il Vaticano intanto viene messo sotto scacco dal terrorismo islamico. Richiamato al proprio dovere e dopo aver tentato di guarire il bambino, Belardo decide di ritornare a Roma e informare la Santa Sede. Bauer (Mark Ivanir) informa Voiello (Silvio Orlando) che Brannox era in crisi d’astinenza durante l’ultima intervista. Ha inoltre la certezza che l’attacco islamico sia solo una delle piaghe che presto colpiranno la Chiesa. Prima che Pio XIII ritorni nella Santa Sede, Brannox (John Malkovic) parte per le Dolomiti per riflettere su se stesso. Mentre Sofia (Cécile de France) lo raggiunge, Gutierrez (Javier Camara) infrange un ordine di Assente (Maurizio Lombardi) e incontra Lenny. Chiamato a sè Voiello, Lenny accetta di tenere nascosto il suo risveglio e diffondere delle voci di corridoio ambigue sul suo conto. Assente invece rifiuta di mandare avanti il progetto sull’orfanotrofio, ma le suore registrano le sue parole di nascosto. Tornato a Roma, Brannox accetta il consiglio di Sofia di ridare il posto di Segretario a Voiello. Quest’ultimo gli chiede però di liberarsi dei tre Cardinali che lo ricattano. Gli chiede inoltre di officiare la messa per la morte di Girolamo. Dopo la cerimonia, il Cardinale mette in scacco Assente con la complicità di Cavallo (Antonio Petrocelli) e gli impone il trasferimento a Kabul. Intanto, Bauer assolda Essence (J. David Hinze) per incastrare Tomas (Tomas Arana) e gli altri due Cardinali. Informato della situazione delle suore, Lenny decide di parlare con Lisette (Nora von Waldstätten) e le altre sorelle: le informa che i preti, da quel momento in poi, dovranno sottoporsi ai loro stessi sacrifici. Come previsto da Voiello, la stampa inizia a parlare della foto che ritrae Belardo e della possibilità che sia ancora in vita.

THE NEW POPE ANTICIPAZIONI DEL 7 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 9 – Lenny Belardo è scomparso: il mondo intero, fedeli e non, lo cercano dappertutto. L’ondata di fanatismo intanto spinge Sofia a guidare una conferenza stampa per assicurarsi che emerga una storia pilotata della situazione. Purtroppo l’imprevisto è dietro l’angolo. Esther in particolare e la famosa donna vestita di rosso sono convince che dietro ci sia un complotto della Chiesa. Sir John invece ritorna a Roma e fa un discorso ai fedeli che sembra intiepidire gli animi infuocati. Voiello intanto ha ottenuto ciò che voleva: ritornare al suo ruolo di Segretario di Stato per trovare un compromesso fra i due Pontefici. L’incontro fra Brannox e Belardo verrà poi rimandato fino ad un evento drammatico: dei bambini e un prete vengono presi in ostaggio dai terroristi. I due Papi dovranno allafine incontrarsi e decidere la strategia da adottare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA