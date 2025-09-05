The next three days, il film con Russell Crowe in onda oggi su Rete 4 alle 21.25: una condanna e poi la fuga dal carcere

The next three days oggi in onda su Rete 4: il film alle 21.25

The next three days andrà in onda questa sera su Rete 4 alle 21.25. Il film, girato nel 2010, vede Paul Haggis alla regia: il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico è nato a Londra ma ha cittadinanza canadese. Si tratta di un professionista stimato, che ha vinto nel 2006 il Premio Oscar con il film “Crash – Contatto fisico” e ricevuto anche la candidatura all’Oscar per il miglior regista con lo stesso film, vincendo anche un David di Donatello.

Royal-ish - Principessa per caso, oggi in onda su Rai 2/ Una principessa finta arriva nel regno

Al di là del grande successo del regista, possiamo dire senza dubbio che anche il film ha ottenuto non pochi riconoscimenti: il protagonista è Russell Crowe, uno degli attori più apprezzati di sempre. The next three days è un film che si posiziona a metà tra il thriller e l’azione: Paul Haggis ha curato anche la sceneggiatura e la produzione della pellicola.

Giorgio Armani e Alexia sono parenti: spunta retroscena sul loro rapporto/ Cosa si è scoperto sulla cantante

The next three days, la trama del film: una folle fuga dal carcere

Il film The next three days racconta la storia di Laura Brennan, accusata di aver ucciso la sua capoufficio con la quale aveva avuto una discussione. Condannata all’ergastolo, vedrà dalla sua parte il marito John, insegnante in un college. L’uomo cercherà in ogni modo di dimostrare l’innocenza della moglie, ma senza successo. Si concentrerà dunque solamente sul figlio Luke, fino a quando farà un nuovo tentativo di scagionarla, ma senza successo. Dopo l’ennesimo tentativo a vuoto da parte del marito, Lara tenterà il suicidio in carcere. John cercherà allora di stilare un piano per farla evadere, con l’aiuto di un ex detenuto fuggito per sette volte dal carcere.

Angelina Mango torna a cantare dopo un anno: caos al concerto di Olly/ Fan: "Sta ancora male"

Il marito di Lara, allora, mentre continua a stilare un piano per la fuga vende la casa, uccide un trafficante di droga per rubargli i soldi e ancora fa credere che la moglie abbia bisogno di andare in ospedale. Il tutto, per fuggire: i due ci riescono e dopo non poche peripezie recuperano anche il figlio Luke, portandolo con loro in Venezuela, cominciando così una nuova vita con identità false.