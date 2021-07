The Next Three days/ Video, su Rete 4 il film con Russell Crowe (oggi, 18 luglio)

The Next Three days va in onda su Rete 4 oggi, 18 luglio, a partire dalle 21,30. La pellicola americana del 2010 di genere thriller, drammatico è stata diretta dal regista Paul Haggis, qua in veste anche di sceneggiatore. Il cast è di tutto rispetto e comprende attori del calibro di Russell Crowe, Elisabeth Banks, Olivia Wilde, Liam Neeson, Brian Dennehy. Il film è il remake della pellicola francese del 2007 Pour Elle.

Il film presenta alcune incongruenze narrative, prima fra tutte quella relativa al piano di fuga dalla prigione, infatti, tutto si basa sulle analisi falsificate da John che evidenziano la presenza di diabete. Appena i sanitari del carcere si accorgono dei valori elevati, decidono di trasferirla all’ospedale senza effettuare nessun controllo e verifica, visto che si trattava di una prigioniera. Quando Russell Crowe spara allo spacciatore, questi cade per terra col capo declinato verso destra, nella scena successiva, invece, si ritrova onclinato dalla parte opposta.

The Next Three days, la trama

La narrazione di The Next Three days è incentrata su una tranquilla famiglia americana formata da John, la moglie Lara e il loro piccolo Luke. Un bel giorno, nel mentre sono intenti a fare colazione, irrompe in casa la polizia con l’intento di arrestare la donna, accusata dell’omicidio del suo capo, avvenuto in seguito ad una violenta lite. La donna, non riuscendo a dimostrare la sua innocenza, viene arrestata e condannata all’ergastolo.

John non si arrende e per tre anni si reca a far visita alla moglie quotidianamente, convinto della sua innocenza e che quindi, si trattasse di un abbaglio. La giustizia avrebbe fatto il suo corso e finalmente poteva riavere sua moglie e la sua vita. John è quasi più sicuro della moglie della sua innocenza, convinto che non sarebbe stata mai capace di un atto del genere. Quando, però, anche l’ultimo appello della donna viene respinto, Lara tenta il suicidio, scatenando la reazione di John, che da tranquillo professore di letteratura si trasforma in un vendicatore impavido.

Se non è la giustizia a restituirgli sua moglie, se ne dovrà occupare lui in prima persona. Animato da questa convinzione, decide di far evadere sua moglie dalla prigione. La moglie Lara era detenuta nel carcere di massima sicurezza di Pittsburg e John dovrà utilizzare i peggiori mezzi a disposizione per riuscire nel suo intento, scendere nei bassifondi, usare la violenza, tutto quello che non avrebbe mai osato. La storia termina con la famiglia riunita che scappa in Venezuela per tentare di ricominciare.

Video, il trailer del film “The Next Three days”





