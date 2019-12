The Nice Guys/ Video, su Rete 4 il film con Ryan Gosling e Russell Crowe

La programmazione televisiva di Rete 4 per la prima serata di questa domenica 8 dicembre 2019 prevede a partire dalle ore 21:25 la messa in onda del film di genere poliziesco azione “The Nice Guys”. Una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 diretta e co-scritta da Shane Black, il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Anthony Bagarozzi. Il montaggio è stato eseguito da Joel Negron, le musiche della colonna sonora sono state composte da John Ottman e David Buckley e il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Philippe Rousselot. Nel cast sono presenti, tra gli altri: Russell Crowe, nei panni del protagonista “Jackson Healy”; Ryan Gosling, interprete di “Holland March”; Angourie Rice, nel film come “Holly March”; Matt Bomer, “John Boy”; Kim Basinger, “Judith Kutner” e Beau Knapp, nei panni di “Blue Face”. Le principali riprese del film sono cominciate già nell’ottobre del 2014 in Georgia, nello specifico ad Atlanta e Decatur, e solo successivamente sono proseguite a Los Angeles. La presentazione ufficiale avvenne in anteprima nel 15 maggio del 2006, al Festival di Cannes.

The Nice Guys, la trama del film

Ci troviamo negli Stati Uniti d’America, per la processione a Losanna nell’anno 1977, dove vive un ex investigatore privato, Holland March, diventato un alcolista dopo la scomparsa della propria moglie. Un giorno viene contattato da un’anziana donna che vorrebbe scoprire maggiori informazioni su un presunto incidente stradale nel quale avrebbe perso la propria nipote “Misty”. La donna è convinta di aver visto sua nipote ancora viva. Il detective inizia così ad occuparsi del caso e si mette sulle tracce di una ragazza scomparsa “Amelia”, molto somigliante a “Misty”, e probabilmente la stessa giovane vista dall’anziana donna. Tuttavia questa ragazza, non volendo avere a che fare con il detective, assolda un picchiatore professionista, Jackson Healy, per impedirgli di seguirla. La vicenda prenderà delle strade davvero sorprendenti in quanto sulle tracce della ragazza ci sono anche dei gangster piuttosto pericolosi. Healy si allea così con il detective March, convintosi anche lui che la ragazza sia in pericolo. Non c’è dubbio che la vicenda nasconda molto più di quanto si possa pensare e che soprattutto gli interessi in palio siano davvero molto importanti. Tra l’altro ci potrebbe essere anche un collegamento tra l’incidente in cui avrebbe perso la vita la nipote della donna e questa ragazza, che sembra interessata a tutt’altro genere di situazioni. L’investigatore e il picchiatore iniziano quindi a indagare sulla vicenda, ritrovandosi in ambienti molto pericolosi dove potranno contare solo sulle proprie capacità per riuscire a salvarsi, e soprattutto per salvare la loro assistita…

