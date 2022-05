The Nut job 2 Tutto molto divertente/ Su Italia 1 il divertente film d’animazione

The Nut job 2 Tutto molto divertente, film diretto da Brunker

The Nut job 2 Tutto molto divertente va in onda oggi, sabato 7 maggio, su Italia 1 a partire dalle ore 23.15. The Nut Job 2: Nutty by nature è un film d’animazione girato nel 2017 da Cal Brunker ed è il sequel di Nut Job Operazione noccioline (2014, Peter Lepeniotis). Brunker è un animatore, sceneggiatore e regista canadese.

È noto per aver curato l’animazione di film quali Looney Tunes: Back in Action, Horton Hears a Who! e Cattivissimo me e per aver diretto pellicole come Escape from Planet Earth e PAW Patrol: The Movie, in collaborazione con il socio Bob Barlen, co-sceneggiatore dei film. Il soggetto di The Nut job 2 tutto molto divertente è di Will Arnett; la sceneggiatura di Bob Barlen, Scott Bindley e Callan Brunker; gli effetti speciali di Eliyahu Buchumensky; le musiche di Heitor Pereira; l’art director di Andrew Woodhouse; il character design di Lee Soo-hyun.

The Nut job 2 Tutto molto divertente, la trama del film

The Nuts Job 2 tutto molto divertente riprende gli ultimi avvenimenti del capitolo precedente: il negozio di arachidi ha fallito, divenendo la riserva illimitata di cibo per gli abitanti del parco e di Sottiletta, il cui eroe è Spocchia. Solo Andy non vede il negozio come una fortuna poiché va contro le leggi della natura. A causa di un problema tecnico, il market esplode e gli animali si disperano poiché non sanno dove e come procacciarsi il cibo. Intervengono Spocchia e Amico che decidono di girare la città per trovare da mangiare, ma senza successo.

Secondo Andy l’accaduto è un chiaro segnale: devono cercare cibo nel parco e tornare a vivere secondo natura. Intanto il sindaco Percival J. Muldoon pensa di convertire il parco in un luna park e cominciano i lavori. Gli animali vorrebbero scappare, ma Spocchia li invita a battersi per la loro casa e inizialmente riescono a spaventare gli operai. In risposta il sindaco assolda degli sterminatori e gli animali devono fuggire. Mentre scappa, Sottiletta viene presa da Heather, figlia del sindaco. Spocchia e Amico tentano di salvare l’amica andando a casa del sindaco, mentre Andy e i fratelli marmotta cercano una nuova casa, recandosi nel parco dalla parte opposta della città, ma senza successo. Come andrà a finire?

