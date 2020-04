The O.C./ Anticipazioni 24 aprile: Ryan ancora nei guai, Seth..

Pubblicità

THE O.C., ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 APRILE

Con un ottimo 2.6% con 569.000 spettatori e il primo posto in trend topic su Twitter portati a casa ieri sera, la serie cult The O.C. torna in onda oggi, 24 aprile, con due nuovi episodi, il terzo e il quarto, in cui Ryan continuerà a mettersi nei guai fino a quando non arriverà per lui la svolta tanto attesa e che riguarderà proprio i Cohen e il loro futuro. Ieri in molti hanno conosciuto per la prima volta Ryan e i suoi mentre altri hanno avuto modo di rivedere la famosa première della serie andata in onda negli Usa ormai 17 anni fa, nel lontano 2003, ma come andranno oggi le cose? The O.C. tornerà a partire dalle 19.00 con il terzo e quarto episodio dal titolo “Una casa sicura” e “Il ballo” in cui Ryan (Benjamin McKenzie) e Luke (Chris Carmack) finiscono in prigione per l’incendio della casa di Kirsten (Kelly Rowan) che poi, preoccupata per Seth, deciderà di portarlo in prigione per far visita all’amico.

RYAN ADOTTATO DAI COHEN?

Ma cos’altro succederà ai protagonisti di The O.C. questa sera, Marissa (Mischa Barton), dopo aver litigato con Luke (Chris Carmack) non vuole più parlare con lui mentre uno degli eventi più in di Newport Beach è ormai all’orizzonte. Il ballo delle debuttanti vedrà le ragazze delle migliori famiglie fare il loro ingresso in società, ma con chi vi prenderà parte adesso Marissa? Seth e Kirsten arrivano in prigione e scoprono che un detenuto ha preso in antipatia Ryan coinvolgendolo in una rissa, cosa ne sarà di lui adesso? Sembra proprio che nel quarto episodio arriverà la grande sorpresa, Sandy e Kirsten sono pronti ad adottarlo a patto che questi non si metta più nei guai.



