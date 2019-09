The Oath/ Su Rai 4 il film con Hera Hilmar (oggi, 18 settembre 2019)

Il film The Oath verrà trasmesso su Rai 4, dalle ore 21.10, di oggi 18 settembre 2019. Questa pellicola può essere inclusa nel genere dei thriller. In questo film vi sono degli artisti, che interpretano i personaggi principali. Tra di essi vi sono Hera Hilmar, Baltasar Kormákur, Gísli Örn Garðarsson e Ingvar Eggert Sigurðsson. L’anno di uscita nei cinema di The Oath è il 2016 e il regista di questo film è uno degli attori dello stesso, vale a dire Baltasar Kormákur. Le musiche di The Oath sono state realizzate da Hildur Guðnadóttir. Quest’ultima è una violoncellista e compositrice irlandese, che è famosa soprattutto per aver lavorato con i múm e i Pan Sonic, che sono due gruppi di musica elettronica. L’attrice Hera Hilmar di questa pellicola ha lavorato in alcuni film celebri come Il quinto potere e Anna karenina. In aggiunta, Baltasar Kormákur è un regista molto conosciuto, che ha diretto nel 2015 Everest.

The Oath, la trama del film

La trama di The Oath ha per protagonista un certo Finnur, che è un medico chirurgo che vive in tranquillità in un pacifico quartiere di Reykjavík. L’uomo è molto preoccupato per la figlia Anna, la quale soffre parecchio per la distanza dalla madre che vive in America. La ragazza poi non ha mai legato con la nuova compagna del padre. Un giorno, Finnur scopre che Anna è dipendente dalla droga, a causa dell’influenza negativa che il suo fidanzato Óttar esercita su di lei. La giovane rifiuta l’aiuto del padre, il quale incomincia così a pedinare la figlia, per scoprire l’identità del suo spacciatore. Finnur viene a sapere ben presto che l’uomo che procura gli stupefacenti ad Anna è il suo stesso compagno. A questo punto, il medico denuncia in maniera anonima il genero, ma neanche il ritrovamento di un grande quantitativo di droga nell’abitazione di Óttar consente che l’uomo venga condotto finalmente in prigione. Óttar capisce subito che è stato Finnur ad averlo denunciato e, per questa ragione, si reca nella casa del chirurgo, minacciandolo e picchiandolo. Ad un certo punto, il medico rapisce il genero, con lo scopo di spaventare il giovane e allontanarlo una volta per tutte dalla figlia. Durante il sequestro, però, Óttar viene colpito accidentalmente da Finnur e muore. La polizia sospetta rapidamente che ad aver causato il decesso dello spacciatore è lo stesso chirurgo e cerca delle prove per incastrarlo. Anche Anna crede che il padre abbia ucciso il fidanzato, ma, nonostante ciò, la morte di Óttar la porta finalmente a tentare di disintossicarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA