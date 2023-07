THE OFFERING/ L’ammaliante horror a sfondo religioso di Oliver Park

Un horror a sfondo religioso, molto classico ma in grado di raccontare qualcosa di nuovo. The Offering segna l’esordio dietro la macchina da presa del britannico Oliver Park e, dopo il passaggio nelle sale italiane con Vertice360, è entrato a fare parte della collana Midnight Factory in Limited Edition Blu-ray + Booklet e in in Limited Edition DVD + Booklet.

SINOSSI – Nel disperato tentativo di saldare i suoi debiti, un uomo prova segretamente a manipolare suo padre facendogli vendere la sua agenzia di Onoranze Funebri, ma inconsapevolmente scatena uno spirito malvagio che ha gli occhi puntati sulla moglie incinta

Tra demoni e stregoni, tra riti religiosi e tradizioni antiche, The Offering accende i riflettori sul folklore relativo alla religione ebraica. Buona la gestione della tensione nonostante la sceneggiatura sia un po’ carente, mentre spiccano l’ottima fotografia di Lorenzo Senatore e le prove attoriali di Nick Blood e Emily Wiseman. il film funziona meglio quando è d’atmosfera che letteralmente demoniaco, ma questo ritorno a uno stile horror che sembrava più diffuso alla fine degli anni ’00 e all’inizio degli anni ’10 è molto stuzzicante circa le potenzialità di Park. Infine, imperdibile il finale, con un colpo di coda che avvia dinamiche a dir poco ammalianti.

