The Plane è un film d'azione a basso budget ma ad alto rendimento: protagonista un ottimo Gerard Butler affiancato da Mike Colter

The Plane, Film su Italia 1 a cura di Jean-François Richet

Giovedì 11 settembre, alle ore 21.25, su Italia 1 film in prima visione The Plane dell’anno 2023, un action thriller diretto da Jean-François Richet (regista di Assault on Precinct 13, 2005).

Nel cast ci sono Gerard Butler, che interpreta Brodie Torrance, un pilota che deve lottare per la propria vita e per quella dei suoi passeggeri, quando il suo aereo è abbattuto da una tempesta e finisce su un’isola deserta. Con lui è apparso anche Mike Colter, che aveva raggiunto un’enorme fama grazie alla serie TV Luke Cage. Scritto da Charles Cumming e J.P. Davis, il montaggio è di David Rosenbloom, la fotografia di Brendan Galvin e la musica è composta da Marco Beltrami.

La sinossi del film The Plane: un atterraggio forzato è l’inizio di un incubo

The Plane racconta di Brodie Torrance, un pilota di un aereo di linea in volo da Singapore a Tokyo. In volo, una tremenda tempesta costringe il velivolo a un atterraggio d’emergenza su un’isola deserta al centro dell’Oceano Pacifico. Le cose vanno male quando i passeggeri vengono presi in ostaggio da una banda criminale della zona.

Durante un’impresa disperata per contenere i danni e salvare se stesso e gli altri sopravvissuti, Torrance è costretto a lavorare con un prigioniero, Louis Gaspare, che era un soldato in congedo e alla fine gioca un ruolo fondamentale nell’aiutare le truppe a tenere a bada gli insorti con le sue abilità militari.