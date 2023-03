The Prestige/ Il thriller di Christopher Nolan in onda oggi 2 marzo su Italia 1

The Prestige, in onda oggi giovedì 2 marzo su Italia 1 il film tratto dal romanzo di Christopher Priest

Il film The Prestige andrà in onda oggi giovedì 2 marzo su Italia 1 alle ore 23,35. Si tratta di un film di genere thriller/fantascienza, il cui soggetto è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Christopher Priest. La sceneggiatura è stata sviluppata da Christopher Nolan e Jonathan Nolan; quest’ultimo si è inoltre occupato anche della regia. The Prestige ha una durata complessiva di 125 minuti, ed è stato prodotto nel 2006 negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito da diverse case cinematografiche, tra cui Warner Bros e Touchstone.

Il montaggio di The Prestige è opera di Lee Smith, le musiche della colonna sonora del film sono state composte da David Julyan e la scenografia è di Nathan Crowley; i costumi sono frutto del lavoro di Joan Bergin, mentre la fotografia è stata affidata a Wally Pfister. Nel cast di The Prestige sono presenti, tra gli altri, gli attori Christian Bale (nei panni di Alfred Borden/Bernard Fallon), Hugh Jackman (Robert Angier/Gerald Root), Michael Caine (John Cutter), Rebecca Hall (Sarah), Piper Perabo (Julia McCullough), Scarlett Johansson (Olivia Wenscombe), David Bowie (Nikola Tesla) e Andy Serkis (Alley).

The Prestige, la trama del film

Il film The Prestige andrà in onda oggi giovedì 2 marzo su Italia 1 alle 23,35. Nel film, ci troviamo nella città di Londra verso la fine dell’Ottocento. Il protagonista è un uomo di nome Alfred Borden, conosciuto come l’illusionista, il quale viene detenuto in galera per essere stato accusato di aver ucciso un suo collega, nonché principale rivale nel settore.

L’illusionista entra in possesso di un diario del suo defunto rivale e leggendolo riesce a emozionarsi, perché ripercorre gli anni passati, durante i quali c’è stato un grande astio e rivalità tra di loro. Le vicende riprendono in un teatro, dove un mago di nome Milton sta per mettere in scena un incredibile trucco: la sua assistente Julia, legata mani e piedi dagli altri due assistenti (il marito Angier e Borden stesso) dovrà fuggire da una cabina piena d’acqua.

Il mago Milton, in maniera abbastanza incauta, decide di utilizzare un nodo piuttosto particolare e difficile da sciogliere, e questo costerà la vita alla sua assistente. Da quel momento in poi ci sarà dell’astio tra Angier, il marito della povera donna, e Borden, il quale aveva spinto lo stesso mago nell’utilizzare il doppio nodo. L’uomo vorrebbe delle spiegazioni, ma il suo amico si trincera in un silenzio misto a risposte farfugliate, dalle quali si evince come lui non ricordi alla perfezione quale tipologia di nodo poi alla fine sia stata effettuata. Questi contrasti porteranno i due amici a separarsi per sempre, e dar vita a una rivalità che avrà delle conseguenze davvero imprevedibili per le loro esistenze.

