The Prestige, film su Rete 4 diretto da Christopher Nolan

Mercoledì 2 aprile 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:20, il psychological thriller intitolato The Prestige.

La pellicola è una co-produzione di Regno Unito e Stati Uniti d’America del 2006 e si ispira all’omonimo romanzo scritto da Christopher Priest.

La regia è nelle mani di Christopher Nolan, uno tra i più importanti film maker degli ultimi anni, recentemente tornato sul grande schermo con il capolavoro Oppenheimer (2023) con il quale è riuscito ad ottenere ben 7 Premi Oscar. Al suo fianco, così come in molti dei suoi progetti, il fratello Jonathan Nolan, con il quale ha collaborato per la sceneggiatura.

La colonna sonora del film The Prestige è invece opera di Nathan Crowley, che aveva già lavorato con il regista in Memento (2000) e Insomnia (2002).

Nei panni dell’illusionista Alfred Borden troviamo l’attore Christian Bale, che ha iniziato una lunga e proficua collaborazione con Nolan a partire da Batman Begins (2005).

Al suo fianco alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo, ovvero: Hugh Jackman, Michael Caine, Rebecca Hall, Piper Perabo, Scarlett Johansson, David Bowie, W. Morgan Sheppard, Daniel Davis e Andy Serkis.

La trama del film The Prestige: due illusionisti si sfidano senza esclusioni di colpi

The Prestige è ambientato a Londra verso la fine del XIX secolo e racconta la storia di due grandi illusionisti, Alfred Borden (Christian Bale) e Robert Angier (Hugh Jackman).

I due sono grandi amici fino a quando la moglie di Angier, Julia, non muore durante un numero subacqueo, non riuscendo a liberarsi dai nodi con cui era stata legata mani e piedi e che erano stati suggeriti proprio da Borden.

Questo evento provoca una rottura irreparabile tra i due amici, che prendono strade completamente diverse e diventano acerrimi rivali. Mentre Borden continua i suoi spettacoli con il nome de “Il Professore”, Angier diventa famoso con il soprannome de “Il grande Danton”, in una sfida sempre più estrema per dimostrare a tutto il mondo chi è il più grande illusionista.

Per riuscire a vincere l’uno sull’altro, i due rivali iniziano anche a sabotare i rispettivi spettacoli, con conseguenze anche molto pericolose, come durante il numero de “L’afferraproiettile” di Borden.

Poco prima dello spettacolo Angier manomette l’arma, causando la perdita di due dita nell’ormai ex amico. Per vendicarsi, anche quest’ultimo sabota un numero di Angier, provocando il ferimento di una donna.

Intanto Borden diventa famoso grazie ad un numero chiamato “Trasporto umano”, durante il quale il mago riesce a simulare il teletrasporto arrivando in punti diversi del palco.

Per il rivale riuscire a scoprire il trucco dietro questo spettacolo si trasforma in una vera e propria ossessione, al punto da coinvolgere anche la sua assistente Olivia affinché spii il rivale, arrivando a scoprire che probabilmente lo stesso celebre scienziato Nikola Tesla è coinvolto in questo numero.