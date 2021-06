The Pretty Reckless, video Only love can save me now/ “Canzone nata dalla tragedia”

I Pretty Reckless hanno pubblicato il video del brano ”Only love can save me now”, per il quale hanno avuto l’opportunità di collaborare con due membri del gruppo dei Soundgarden (una volta guidato dal compianto Chris Cornell), ossia il chitarrista Kim Thayil e il batterista Matt Cameron. La canzone è estratta dal quarto album della band hard rock uscito il 12 febbraio 2021 chiamato ”Death by Rock And Roll”, anticipato già a maggio 2020 con il singolo omonimo la cui copertina è dedicata al loro ex produttore Kato Khandwala morto nel 2018 in un incidente in moto. L’immagine ritrae infatti la leader dei Pretty Reckless, Taylor Momsen, in sella alla moto di Kato. Quest’ultimo progetto discografico è arrivato dopo ben cinque anni dal precedente (Who You Selling For), che li ha portati nel 2017 ad esibirsi live anche in Italia e ad aprire il concerto dei Soudgarden a Detroit.

E’ stata Taylor Momsen, già nota anche come attrice per aver interpretato Cindy Lou ne ”Il Grinch” e il ruolo di Jenny Humphrey in ”Gossip Girl”, a parlare del brano Only love can save me now per l’edizione statunitense di Rolling Stone: ”La canzone è nata dalla tragedia ed è stata portata in vita da due dei miei musicisti preferiti di tutti i tempi, Kim Thayil e Matt Cameron. Ascoltarli suonare è semplicemente surreale. Questa canzone rappresenta il momento peggiore della mia vita, eppure è uno dei successi di cui sono più orgogliosa. Significa che c’è speranza e che la vita deve andare avanti e, cosa più importante, è degna di essere vissuta”. A raccontare di questa collaborazione è stato proprio il batterista dei Soundgarden e dei Pearl Jam, Matt Cameron: ”E’ stato molto divertente passare del tempo in studio con Taylor, Ben e Matt, e avere l’opportunità di contribuire a questa canzone dei Pretty Reckless. ‘Only love can save me now’ ha elementi dei classici Soundgarden e il riff, probabilmente, ci starebbe bene in ‘Louder Than Love”’.

