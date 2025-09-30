The protégé è un sofisticato action thriller di Martin Campbell con protagonista Maggie Q affiancata da Samuel L. Jackson

The protégé, film su Italia 1 diretto da Martin Campbell

Martedì 30 settembre 2025, in prima serata su Italia 1, alle 21:20, verrà trasmesso l’action thriller The protégé, scritto e diretto dal regista Martin Campbell, autore di blockbuster come GoldenEye e Casino Royale (della serie di James Bond) oltre che de La Maschera di Zorro.

La pellicola è uscita nel 2021 e vede come protagonista Maggie Q in un ruolo che già la caratterizza: è infatti la Nikita dell’omonima serie americana. Con lei ci sono Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Robert Patrick, Lili Rich, Taj Atwal e Tanya Keller.

Il film è prodotto dalla casa cinematografica americana Millennium Media. La fotografia è di David Tattersall, il montaggio della italo-americana Angela Catanzaro e la colonna sonora è scritta da Rupert Parkers.

La trama del film The protégé: una bambina diventata killer per vendetta è di nuovo in pericolo

La vicenda di The protégé parte con la storia di Moody, un lunatico sicario afro-americano che ha una vocazione: eliminare senza troppi sensi di colpa dei temibili e intoccabili criminali. È un Detxer contemporaneo, ma con la pelle scura e un background di arti marziali alle spalle. Una ventina di anni prima, a Saigon, salva da morte certa una bimba vietnamita, Anna, che oggi collabora con lui.

La ragazzina era stata trovata dentro un armadio, con una pistola in mano, mentre cercava di salvarsi da un massacro. Ora Anna non solo lavora per Moody ma abita anche con lui, diventa la sua protetta ed è impiegata, sotto mentite spoglie, in una libreria di Londra.

Un giorno, però, la società di Moody viene attaccata, e la ragazza si ritrova completamente da sola, obbligata a fare ritorno in Vietnam, suo paese natale, per risolvere la matassa dell’intrigo.

In questo crimine gioca un ruolo rilevante anche un altro sicario, Rembrandt, un uomo affascinante, misterioso, ambiguo, che vede in Anna la sua nemesi. Una volta approdata in Vietnam, grazie a una banda di motociclisti riesce a trovare indizi preziosi per venire a capo della vicenda, ma questo la mette inevitabilmente in pericolo, nel mirino di criminali ancora più temibili e pesci ancora più grossi.