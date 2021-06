The Queen La regina/ Video, su La7 il film con Helen Mirrer (oggi, 15 giugno 2021)

The Queen La regina, un film drammatico di Stephen Frears

The Queen La regina andrà in onda sul canale di La7 oggi, 15 giugno, a partire dalle ore 21.15. Si tratta di un film di Stephen Frears uscito nel 2006, che è stato già poco dopo la sua uscita molto acclamato dal pubblico. Il genere del film è drammatico, e dura circa 97 minuti, in cui si narra delle vicende politiche che hanno riguardato la Regina Elisabetta II sul trono del Regno Unito che, dopo la morte della Principessa Diana, torna a Buckingham Palace. Gli attori del cast che hanno partecipato alla produzione del film sono molti, e tutti con una discreta fama alle spalle.

La protagonista è interpretata da Helen Mirrer, con l’appoggio di altri grandi attori come Micheal Sheen nel ruolo di Tony Blair, James Cromwell nei panni del Principe Filippo e Sylvia Syms che interpreta la Regina Madre. Il ruolo di Lady Diana non viene ricoperto da nessun attrice, ma vengono utilizzate delle sue immagini storiche per poterla rappresentare nel film.

The Queen La regina, la trama del film

L’ambientazione dell’opera di The Queen La regina è quella del Regno Unito, dove avvennero i fatti narrati. Inoltre, alcune scene sono state girate proprio a Buckingham Palace, cioè la sede del Governo Inglese, nonché palazzo di residenza della regina del Regno Unito. La trama narra principalmente di ciò che avvenne durante l’elezione del primo ministro inglese nel 1997, cioè Tony Blair. Il politico, infatti, viene eletto subito dopo la morte improvvisa della principessa Diana. Dopo questo tragico evento, tuttavia, la Regina Elisabetta si trova in vacanza, e non tornerà in patria per una settimana oltre la data del decesso della principessa. Questo fa in modo che il popolo inizi a essere contrariato dalla regina, che invece di tornare subito in patria in onore della principessa Diana, resta lontana per molto tempo, come se non le interessasse dell’accaduto. Di conseguenza, l’obiettivo del primo ministro Blair sarà quello di occuparsi della figura pubblica della regina stessa e del suo rapporto con il popolo inglese.

