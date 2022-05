The Rasmus, Finlandia: chi sono? Con Jezebel all’Eurovision 2022/ La semifinale come “omaggio” alla carriera

Tra i tanti artisti che arricchiranno il palco di Torino per la semifinale di Eurovision 2022 ci sono senza dubbio i The Rasmus, gruppo finlandese che propone il brano intitolato Jezebel. Insieme da quasi 30 anni, i The Rasmus rappresentano uno dei gruppi finlandesi di maggior successo a livello internazionale. Il loro più grande successo, In the Shadows, ha recentemente superato i 100 milioni di streaming su Spotify, nonostante sia stato pubblicato diversi anni prima del lancio della piattaforma di streaming.

Da quel momento il gruppo ha raccolto riconoscimenti importanti, tra platino e premi rivelanti nella scena musicale, oltre ad aver suonato in tutto il mondo. Entrare a far parte della competizione dell’Eurovision è per loro una grande occasione per lasciare in segno in una kermesse di prestigio.

The Rasmus, chi sono i componenti del gruppo in gara ad Eurovision 2022

Al gruppo, formato da Lauri (protagonista, cantautrice), Eero (basso) e Aki (chitarra), si è unita la chitarrista Emppu, nota in Finlandia per aver fatto parte negli anni ’90 della band Tiktak. La band, in più occasioni, ha ribadito il desiderio di divertirsi attraverso la musica. La vittoria, quindi, non è un’ossessione per i the Rasmus, che vogliono soprattutto far conoscere i frutti di un lavoro che ormai dura da più di 30 anni. Come hanno fatto intendere attraverso i loro entusiasmo, la partecipazione ad Eurovision rappresenta di per sé un grande successo. Dopo tanti anni di musica riuscire ad arrivare ad una competizione così importante è un’esperienza senza dubbio elettrizzante per i The Rasmus, che vogliono godersi appieno questa esperienza.

The Rasmus, significato della canzone Jezebel, in semifinale ad Eurovision 2022

Il brano Jezebel è molto particolare e a differenza di altri pezzi non lascia ampio spazio all’interpretazione visto l’intreccio abbastanza complesso di metafore e immagini visionarie. Da ciò che si evince pare sia una sorta di racconto delle dure emozioni di chi aspira a diventare una star, a realizzare il proprio sogno. Nello specifico, sembra quasi un tributo alla lunga gavetta e carriera che la stessa band ha dovuto seguire per affermarsi dal punto di vista musicale. Non mancano cenni alle caratteristiche negative e distruttive di questo aspetto che vengono però senza dubbio superate grazie all’amore per la musica e alle emozioni che solo questa arte è capace di regalare.

Non è un caso che il testo di Jezebel sia in inglese. L’idea è di arrivare ad un numero di persone più ampio possibile, per cominciare un messaggio importante. Addentrandoci più approfonditamente nel significato della canzone, notiamo che il titolo del pezzo fa riferimento a Gezabele, una regina di Israele presente nella Bibbia, il cui nome è stato spesso accostato a falsi profeti e donne eccessivamente libere per gli standard biblici. The Rasmus adopera il nome per riferirsi ad una figura femminile che è la protagonista della canzone. Una donna avvenente quanto immorale e subdola, una donna che vuole sfidare i paradigmi della società e “proclamare” la sua indipendenza senza chiedere il permesso a nessuno. Insomma, uno spirito libero che sa tanto di omaggio a tutte le donne forte di quest’epoca.

Il video di Jezebel dei The Rasmus, Eurovision 2022













