The Reach – Caccia all’uomo/ Video, su Rai Movie il film con Michael Douglas

The Reach – Caccia all’uomo va in onda su Rai Movie oggi, 17 gennaio, a partire dalle ore 21.10. In questo film, gli attori principali sono Michael Douglas, Jeremy Irvine, Ronny Cox e David Garver. The Reach – Caccia all’uomo è stato prodotto nell’anno 2014. Il regista della pellicola in esame è Jean-Baptiste Leonetti. Le musiche di questo film sono state composte da Dickon Hinchliffe. Il lavoro di fotografia è stato poi fatto da Russell Carpenter, che ha lavorato anche in altri film molto famosi, come Titanic, Un amore sotto l’albero e Una spia non basta. In questo lungometraggio recita appunto Michael Douglas. Quest’ultimo ha vinto l’Oscar per Qualcuno volò sul nido del cuculo e per Wall Street.

The Reach – Caccia all’uomo, la trama del film

In The Reach – Caccia all’uomo, il protagonista si chiama Ben. Quest’ultimo è un giovane tracker molto conosciuto, che ha solo 25 anni, e che è un idealista amante della natura. Ben è molto bravo nel far attraversare ai turisti il deserto del Mojave. Questo ragazzo sta vivendo un periodo molto felice della sua vita, infatti è anche fidanzato con una bella donna. Un giorno, la compagna del tracker è costretta a partire all’università. Ben, quindi, viene contattato da un ricco uomo d’affari. Quest’ultimo si chiama Madec. L’industriale chiede al giovane di accompagnarlo nella caccia del muflone. Ben accetta allora di accompagnare Madec nella sua battuta di caccia. Il ragazzo intraprende dunque un viaggio molto avventuroso e all’inizio è molto felice della sua scelta. Ad un certo punto, però, il tracker è costretto a fare i conti con una situazione inaspettata. Mentre si trova con Madec intento a cacciare il muflone, avviene un incidente abbastanza grave. A causa di questo intoppo, Ben si trova precipitato in un incubo. Il tracker viene allora coinvolto in un gioco al massacro, dato che è stato l’unico testimone di un cruento omicidio. Il giovane è costretto quindi a fuggire da innumerevoli pericoli e nemici. Dopo aver affrontato numerose difficoltà, il protagonista si ritroverà a sconfiggere una banda di criminali. Ben riuscirà a fare ritorno alla sua vita di sempre e alle sue abitudini. Ritroverà la sua fidanzata e sceglierà di non separarsi mai più da lei e di non accettare in futuro delle missioni pericolose.

Il trailer di The Reach – Caccia all’uomo





© RIPRODUZIONE RISERVATA