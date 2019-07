The Resident 2/ Anticipazioni: “00:42:30”, oltre le regole per la vita di un bimbo

The Resident 2 ci regalerà altre emozioni dopo la fine della prima stagione oggi, 23 luglio 2019, su Rai Uno per la prima volta in chiaro. La seconda stagione della serie televisiva è andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti d’America da settembre del 2018 a maggio del 2019 su Fox. In Italia invece l’abbiamo vista dal 30 ottobre all’11 giugno di quest’anno su Fox Life. La serie si articola in 23 episodi, ma non sappiamo ancora al momento quando verrà trasmessa in chiaro dalla Rai. Fatto sta che la serie tv ha attirato un pubblico davvero importante sia in Italia che nel resto del mondo e sui social è già iniziato il conto alla rovescia per gli episodi conclusivi della prima stagione che in molti guarderanno per la prima volta stasera sulla prima rete della tv di Stato.

The Resident 2, anticipazioni: cosa accadrà?

Il primo episodio di The Resident 2 si intitola “00:42:30” proprio come in America, mentre il secondo da “The Prince & The Pauper” è diventato “Il principe e il povero”. La serie tv partirà subito con grandi emozioni in quanto l’ospedale si ritroverà senza la possibilità di usufruire della tecnologia. Il Chastain Memoria sarà costretto dunque a respingere i pazienti come indica il protocollo in caso di blackout generale. Inizieranno dunque i trasferimenti dei pazienti collegati a un respiratore che senza corrente rischiano la vita. Nonostante questo Conrad e Devon andranno oltre il regolamento per cercare di salvare un bambino arrivato in pericolo di vita al pronto soccorso. Mina e Austin invece saranno costretti a lavorare a un intervento su un bambino prematuro nonostante i problemi legati all’impianto elettrico.

