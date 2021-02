The Resident 2/ Anticipazioni episodi oggi, 12 febbraio: arriva il virus al Chastain!

The Resident 2, anticipazioni episodi oggi, 12 febbraio

The Resident 2 torna in onda questa sera con due nuovi episodi su Rai2 dal titolo ‘Incubi dal passato’ e ‘La giornata dei miracoli‘ in cui sentiremo ancora parlare del padre di Conrad ma anche di quello che sta succedendo tra lui e la bella infermiera Nic. Cosa succederà adesso e cosa scopriremo grazie ai nuovi casi in onda questa sera su Rai2? Il medical drama sta arrivando a grandi passi verso il gran finale proprio mentre su Sky ci si prepara al debutto addirittura della quarta che ci regalerà un matrimonio molto atteso. Nel primo episodio, dal titolo Incubi dal passato, si torna a parlare ancora di pandemia e non virus ma che niente hanno a che fare con il Coronavirus. Quella che sembrava essere solo una brutta influenza, si rivela una malattia infettiva particolarmente pericolosa, e questo spinge i vertici del Chastain a imporre la quarantena per procedere ad esami approfonditi sui pazienti.

Conrad e Nic in crisi per via del virus?

Nei nuovi episodi di The Resident 2, Conrad, Nic e Alec si trovano a occuparsi di Meg, una gentile guardia carceraria che l’infermiera ha conosciuto mentre si trovava in prigione. Le cose per loro non saranno sempre rese e fiori e presto dovranno occuparsi proprio di un paziente che sembra avere l’influenza ma forse non è proprio così. Intanto, Mina inizia a mettere in dubbio la fornitura Quovadis, cosa è successo davvero? Nel secondo episodio del medical drama, Conrad, Kitt, Mina e Austin lavorano per salvare la vita di uno studente in medicina che ha bisogno di un trapianto multiorgano e questo spingerà Bell al ritorno in sala operatoria proprio per quello che sembra essere un complicato e lungo intervento dall’alta risonanza, ci riuscirà davvero ad affrontare tutto questo? Nel frattempo, dopo che la polizia ha trovato la macchina vuota di Julian in un lago anche per Devon le cose si comprano. Mina ed AJ, intanto continuano a lavorare spalla a spalla per far chiudere il contratto con la Quovadis.



