The Resident 2/ Anticipazioni episodi oggi 26 febbraio: ancora problemi con Quovadis

The Resident 2, anticipazioni episodi oggi, 26 febbraio

Nuovo doppio appuntamento con The Resident 2 che torna in onda con un doppio episodio ad un passo dal finale di questa stagione fatta di colpi di scena, lacrime e scontri. Ad andare in onda saranno gli episodi dal titolo Eventi avversi e Alto Tradimento, ovvero il numero 16 e il numero 17 in cui saranno ancora i macchinari Quovadis ad impensierire tutti soprattutto dopo che Henry Barnett ha quasi perso la vita per un malfunzionamento. I dottori sono poi costretti a ‘litigare’ quando due pazienti diversi necessitano dello stesso macchinario. Bell tiene una riunione del consiglio per discutere di QuoVadis e Gordon Page. Ci sono stati alcuni problemi con i dispositivi che hanno portato a una morte, dice al consiglio, e al suo fianco si schiera proprio il padre di Conrad. La madre di Henry, Zooey, sta pensando di parlare con la stampa di tutto quello che è successo mentre Gordon tiene un evento speciale in cui svela l’uso del VNS per più di una dozzina di soldati con PTSD.

Conrad spinge Zoey a dire la verità su Quovadis ma..

Nei nuovi episodi di The Resident 2 sarà Conrad a provare a metterci una pezza con Zooey parlando del suo incontro con la stampa e anche della possibilità trasferimento di Henry al Duke University Hospital. A quel punto è Gordon che chiede ai suoi di esaminare il passato della donna mentre Bell parla con un impiegato Simon che di solito pulisce dopo gli interventi e in quel momento si accorge che qualcosa non va e che dovranno occuparsi della sua salute. Con l’aiuto di AJ e Conrad, Bell si occupa di Simon che sembra avere un problema al cuore. Zooey va al suo colloquio con la stampa ma viene fermata da Gordon nella hall che si offre di pagare le spese mediche di Henry per il resto della sua vita e a quel punto lei cede anche se Conrad la spinge a non mollare convinto che troveranno il modo per dire la verità a tutti.



