The Resident 2/ Anticipazioni episodi oggi, 5 febbraio: il padre di Conrad muore?

The Resident 2, anticipazioni episodi oggi, 5 febbraio

Tutto è pronto per il ritorno di The Resident 2 che continuerà il suo percorso proprio su Rai2 al venerdì sera dopo la pausa della scorsa settimana. Anche questa sera l’appuntamento prenderà il via alle 22.00 circa con ben due episodi che sicuramente allieteranno i fan che amano il medical drama con Emily VanCamp, la protagonista di Revenge, la famosa serie tv ABC. Ad andare in onda saranno il numero 10 e l’11 dal titolo, rispettivamente, ‘Un rischio troppo alto’ e ‘Una perdita terribile’ in cui ci ritroveremo alle prese con quelli che hanno dato il via alla seconda parte di stagione negli Usa. Nel primo appuntamento della serata con il medical drama, faremo la conoscenza di Alec Shaw, il nuovo dottore che avrà il volto di Miles Gaston Villanueva. Le cose si complicano perà per il nostro amato Conrad quando dovrà fare i conti con la paura di quello che conosce e di quello che, invece, rischia di provare.

Il padre di Conrad muore?

Ma di cosa stiamo parlando di preciso? The Resident 2 torna con un doppio episodio in cui le condizioni del padre di Conrad peggioreranno all’improvviso e, a questo punto, toccherà proprio al dottor Bell prepararsi per questo complicato intervento. Chi ha seguito la serie sa bene quanta poca considerazione e stima il nostro dottore abbia per Bell e dovergli affidare il padre sicuramente creerà non poco scompiglio nella sua vita. Nic prosegue le ricerche per trovare un medico che si occupi dell’ambulatorio per indigenti mentre arriva notizia che un carissimo amico del dottor Pravesh, a cui è stato impiantato un dispositivo Quo Vadis, ha avuto un malore. A questo punto si rischia davvero di finire nei guai o, almeno, sarà Gordon Paige a rischiare grosso ma ha già un piano per passarla liscio: far ricadere la colpa sul dottor Austin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA