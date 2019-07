THE RESIDENT/ Anticipazioni 2 luglio 2019: Mina verrà licenziata?

THE RESIDENT, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 2 luglio 2019, Rai 2 trasmetterà tre nuovi episodi del medical drama The Resident, in prima tv assoluta. Saranno il quarto, il quinto e il sesto, dal titolo “Crisi d’identità“, “Errore fatale” e “Costi quel che costi“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: durante un’appendicectomia, il primario Randolph Bell (Bruce Greenwood) fatica a tenere nascosto allo staff il forte tremore alle sue mani. La sua incertezza però gli costa cara: il paziente si risveglia ed il medico recide un’arteria, provocando la morte immediata dell’uomo. Per nascondere la sua responsabilità, Bell impone all’equipe di riferire che il paziente gli ha urtato il braccio. Concordano infine per un finto arresto cardiaco. Intanto, Conrad (Matt Czuchry) riceve il suo specializzando, appena uscito dall’università con ottimi voti. I due però non vanno d’accordo e Pravesh (Manish Dayal) chiede di essere affidato ad un altro strutturato. Nicolette (Emily VanCamp) conferma però che si tratta del miglior medico dell’ospedale. Devon riceve il suo primo incarico ed anche se rianima una paziente tossicodipendente, la ragazza finisce in coma vegetativo. Nel frattempo, Bell decide di usare il Tiziano, un dispositivo d’avanguardia, scavalcando Mina (Shaunette Renée Wilson) per operare il maggiore finanziatore dell’ospedale. Per non rischiare la vita del paziente, alla fine Bell decide di ingannare i presenti e permettere che sia Mina ad agire in segreto al suo posto. Più tardi, Nic sorprende Conrad mentre stacca il respiratore della paziente di Devon.

Conrad parla ad una classe di studenti, ma il giovane insegnante collassa davanti ai suoi occhi. Riesce a rianimarlo con strumenti di fortuna e pochi istanti prima dell’arrivo dei soccorsi. Intanto, Bell si trova ad una battuta di caccia con alcuni finanziatori: un membro del congresso ha un infarto e preme il grilletto, sparando alla schiena di un altro dei presenti. Anche se Conrad ha ottenuto il cuore per il trapianto del docente, ma Bell decide di destinare l’organo al suo paziente. Devon scopre poi che i genitori della ragazza in coma sono indecisi sulla donazione, ma Conrad non riesce a convincere il primario a parlare con la famiglia. A causa di una complicanza nel suo paziente, Bell viene inserito invece nell’equipe per un intervento extra. Conrad decide invece di scambiare i campioni ematici per portare avanti Micah (Patrick R. Walker) e salvargli la vita. Bell però lo intuisce ed obbliga lo specializzando a convincere Mina ad assisterlo in sala operatoria con il politico.

Conrad partecipa ad una corsa con alcuni amici ed uno dei presenti viene trasportato in ospedale per sospetto ittero. Intanto, Bell chiede con l’inganno il parere di un collega sull’uso delle benzodiazepine, per cercare di contrastare la sua patologia. Per controllare le spese, l’ospedale invece autorizza l’intervento di un consulente, che mette in discussione gli esami all’infermiera Louisa (Coral Peña) per via dell’assicurazione. La ragazza però crolla una seconda volta e Conrad decide di intervenire. La Olson (Kellee Stewart) però blocca tutto prima che vengano fatti gli esami. Il dottor Silva preme invece perchè Conrad ritorni con lui negli ospedali militari. La Olson scopre poi che Louisa è una clandestina, ma Conrad chiede l’aiuto della Hunter (Melina Kanakaredes) per scavalcare l’amministrazione. Alla fine si trova costretto a chiedere l’aiuto di Silva e Mina, ma l’amministratrice gli annuncia che lavorerà sotto organico per un anno per recuperare le spese.

ANTICIPAZIONI THE RESIDENT PUNTATA 2 LUGLIO 2019

EPISODIO 4, “CRISI D’IDENTITÀ” – Durante un turno confuso, Conrad fa un errore e comunica alla famiglia sbagliata il decesso di un paziente. Intanto, Nic scopre che non ci sono le cartelle mediche di un paziente della Lane, mentre Devon si ritrova a creare un legame speciale con un anziano appena ricoverato. Dopo aver infranto le regole, Mina deve pagare le conseguenze delle sue azioni e viene messa in standby.

EPISODIO 5, “ERRORE FATALE” – Lo staff viene messo sotto pressione quando l’ospedale si ritrova ad affrontare tre interventi nello stesso momento. Nic chiede a Jude di fare una delle operazioni, scatenando la gelosia di Conrad. Intanto, la Hunter si prepara a difendersi contro le accuse di Nic e scopre in seguito che un ricco donatore ha intenzione di fare una generosa offerta al programma di oncologia.

EPISODIO 6, “COSTI QUEL CHE COSTI” – Il padre di Conrad si presenta in ospedale senza alcun preavviso, mentre lo specializzando lotta contro un gruppo di medici che sta curando un paziente affetto da un disturbo cronico. Intanto, Nic scopre che Mina ha un segreto quando decide di aiutarla per curare un ragazzo del suo quartiere. L’infermiera chiede inoltre a Devon di tenere sotto controllo Lily e lo specializzando inizia a mettere in dubbio le abilità della Hunter.



