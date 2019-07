THE RESIDENT/ Anticipazioni del 23 luglio 2019: la Hunter nei guai con Bell?

THE RESIDENT, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 23 luglio 2019, Rai 1 trasmetterà due nuovi episodi del medical drama The Resident, in prima tv assoluta. Saranno il 13° e il 14°, dal titolo “Corri dottore corri” e “Eclissi del cuore“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: furioso per la morte di Lily (Violett Beane), (Conrad Matt Czuchry) si scontra con un ciclista e si fa male ad una caviglia. Scopre poi che la Jacoby (Erika Slezak), una sua mentore dell’università, si è fatta ricoverare perché vede i fantasmi dei pazienti che non è riuscita a salvare. Intanto, Bell (Bruce Greenwood) conclude un’operazione importante su un vip cinese, ma una volta dimesso va in emorragia interna e Nic (Emily VanCamp) chiede che sia un Silva (Warren Christie) ad intervenire. In seguito ad uno scontro fra i due medici, Bell trova una massa occlusiva nell’intestino e pretende che Silva richieda il suo stesso trasferimento. Mentre Devon (Manish Dayal) cerca di convincere Conrad a lasciarsi curare per i problemi alla gamba, lo strutturato si occupa della Jacoby e usa uno stratagemma per farla uscire da psichiatria. Quella sera, la Hunter (Melina Kanakaredes) seduce Bell e lo convince ad agire per prendere il posto di Claire (Merrin Dungey) in Amministrazione. Conrad invece trascorre la notte con Nic dopo averla consolata per la morte di Lily.

Durante un intervento, le scintille del cauterio finiscono per incendiare il telo che protegge il paziente di Bell. Intanto, la Thorpe rivela a Nic che la famiglia di Lily ha sporto denuncia: secondo le analisi, Lily è morta per overdose da potassio e la colpa ricade sul suo operato. Intanto, Mina (Shaunette Renée Wilson) protegge l’operato di Bell, mentre la Hunter accusa di Nic di negligenza per il caso di Lily. L’infermiera fa invece delle analisi su tutti i pazienti di Lane, ma non ottiene delle prove. Bell inoltre fornisce un alibi all’oncologa per le ore in cui Lily è andata in overdose. Quando l’ultimo paziente di Bell fa un video che diventa virale, la reputazione del chirurgo viene messa in cattiva luce. Mina testimonia contro di lui in segreto, ma Bell coinvolge il dottor Zhou (Tzi Ma) per confermare la sua innocenza e fa ricadere la colpa sulla Direttrice. Ottenuto il posto di Direttore, Bell licenzia Nic.

Durante la prima riunione di Bell, Bradley (Steven Reddington) cade dal tetto e sfonda il soffitto di vetro della sala. Nic scopre invece che la Hunter potrebbe aver avuto dei problemi ad Atlanta, dove operava con il cognome da nubile. Devon è convinto che non si tratti di suicidio e che l’amico fosse solo stanco per un turno troppo lungo. Mentre Bell recluta un cardiotoracico di successo, Nic scopre da un ex medico che Lane è stata cacciata dal primo ospedale per la morte di un paziente. Mentre il dottor Austin (Malcolm-Jamal Warner) opera con successo Bradley ed accetta l’offerta di Bell di far parte dell’ospedale, Nic viene pedinata fin sotto casa da un uomo dopo aver cercato di denunciare la Hunter.

THE RESIDENT, ANTICIPAZIONI DEL 23 LUGLIO 2019

EPISODIO 13, “CORRI DOTTORE CORRI” – York ritorna in ospedale per accompagnare la madre Yvonne, che confida a Devon alcuni suoi problemi fisici. Intanto, Conrad si occupa di un paziente particolare, l’ex membro di una gang che gli creerà non pochi problemi. La sua misteriosa sindrome verrà risolta grazie alle ricerche di Devon e Conrad, che lo aiuteranno anche ad ottenere una cura costosa da un finanziatore americano.

EPISODIO 14, “ECLISSI DEL CUORE” – Conrad decide di rivolgersi al padre per ottenere il reintegro di Nic, ma dovrà acconsentire a farlo entrare nella sua vita. Intanto, Devon trova un’altra vittima della Hunter con un falso tumore e l’ospedale è costretto ad avviare un’indagine approfondita. Lane però preme su Bell, ma si renderà conto che non potrà difendersi in alcun modo. In allarme per l’accusa di complicità, Bell deciderà di tenderle una trappola per confermare la propria popolarità agli occhi dell’Amministrazione.



