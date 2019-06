THE RESIDENT, RAI 1/ Anticipazioni e news puntata 2 luglio: un’offerta per Conrad

THE RESIDENT, ANTICIPAZIONI 2 LUGLIO 2019

La seconda puntata di The Resident andrà in onda martedì 2 luglio 2019 su Rai 1. Le prime anticipazioni dicono che Nic continuerà a fare delle sue indagini per capire come agisca la dottoressa Hunter con le sue pazienti. Il caso di Lily le ha fatto nascere dei sospetti e intende andare a fondo della vicenda per capirne di più. In ospedale si verifica poi una situazione di emergenza particolare, visto che ci sono tre operazioni da svolgere in contemporanea. Per questa ragione Nic ritiene sia il caso di chiedere aiuto a Jude. La cosa però non andrà giù a Conrad, che sembra essere geloso. Infine, Hawkins riceverà un’importante offerta professionale e dovrà valutare bene il da farsi perché potrebbe avere un importante incarico di tipo dirigenziale.

L’ESORDIO SU RAI 1

L’esordio della serie The Resident su Rai 1 era molto atteso e resta da capire se sarà riuscito a interessare una buona parte del pubblico. Qualcuno potrà essere stato incuriosito dalla novità, ma qualcun altro potrà anche aver trovato in fondo un prodotto che presenta delle assonanze con altri. Per esempio, il personaggio di Conrad ricorda per certi versi quello del Dottor House: carattere sfrontato e modi piuttosto singolari, ma praticamente infallibile. Certo che Hawkins non è il solo “protagonista” e questo ricorda altre serie di carattere mediche, come la celebre Grey’s Anatomy. Di per sé, quindi, The Resident non sembra avere nulla di particolarmente originale, anche se non si può certo dire che sia noioso. Forse però in alcuni frangenti gli eventi sembrano quasi scontati. Ci si aspetta insomma che le cose vadano come poi effettivamente vanno.

