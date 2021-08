THE RIDE STORIA DI UN CAMPIONE, CANALE 5/ Il film sulla famiglia come fulcro di tutto

Ottimo film da vedere in famiglia perché il tema principale è proprio il nucleo nel quale trovare amore, comprensione, riscatto sociale. Il film Tv spesso è questo è le tematiche espresse dalla pellicola sono fonte di riflessione per concepire amore e sport come motivo di coinvolgimento adolescenziale. Ludacris, tra i protagonisti, lo troviamo in ben quattro dei nove ‘Fast and Furious’, come nell’ultimo successo, attualmente sui grandi schermi di tutto il mondo ‘Fast & Furious 9 – The Fast Saga (F9: The Fast Saga)’ accanto a Vin Diesel e Michelle Rodriguez, ma ha prestato il suo volto anche a pellicole come ‘Amici, amanti e… (No Strings Attached)’ con Natalie Portman e Ashton Kutcher, ‘Fred Claus – Un fratello sotto l’albero (Fred Claus)’ assieme ad un cast stellato con Vince Vaughn, Paul Giamatti e Kevin Spacey, un attore che sta nelle retrovie, ma è ben presente. Assieme a Ludacris anche Shane Graham, da ricordare per ‘Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3D’ e ‘The son’.

The Ride Storia di un campione, film diretto da Alex Ranarivelo

Il film The Ride Storia di un campione vain onda in prima serata su Canale 5 oggi, 9 agosto 2021, con inizio a partire dalle ore 21,20. Si tratta di una prima tv assoluta, un film che parla di tematiche di grande attualità e quando il cinema, che sia al botteghino o televisivo, entra nel sociale per concedere momenti di riflessione al pubblico, è la testimonianza diretta che il divertimento può essere anche educativo. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2019, per la prima volta trasmessa da una rete televisiva italiana e le sue tematiche riferite alle condizioni di disagio e marginalità giovanile, l’adozione, in questo caso interrazziale, lo sport come potenzialità importante per concedere ai giovani una chance di riscatto, sono temi che oggi hanno un grande valore sociale e psicologico.

Non è un caso, ma la volontà diretta di rispettare questo sentimento nella sceneggiatura e nello spirito produttivo, che la regia del film è stata affidata al cineasta con origini francesi e malgasce Alex Ranarivelo, un regista abile e pratico in tematiche sportive legate al cinema. Il cinema di Ranarivelo raramente è stato tradotto in italiano, un vero peccato perché il regista è davvero abile nel gestire riprese ad alta velocità, tipo gare motociclistiche o corse di automobili lanciate a velocità folli per race spericolati. In ogni caso qualcosa è arrivato anche in Italia, ma il suo cinema, strano a dirsi, è molto popolare in Indonesia, India, Malesia e in tutta l’Asia che ama questa tipologia di sceneggiature.

Nel cast troviamo attori di fama ancora “in progress”, come il rapper Christopher Brian Bridges, nel cinema conosciuto con il “monicker” Ludacris, 15 milioni di dischi venduti ovunque sul globo grazie al suo rap sociale e non è un caso sia il protagonista di questo film così “street style” nella sua essenza.

The Ride Storia di un campione, la trama del film

E ora affrontiamo la trama di The Ride Storia di un campione. John è un adolescente come tanti, ma vive una situazione di margine dovuta al fatto di essere figlio di un padre alcolista e violento. Stanco di vivere al fianco di un uomo instabile, che sfoga le sue frustrazioni esistenziali aggredendo spesso la madre sotto l’influsso negativo dei liquori, un giorno John semplicemente lo accoltella dopo aver vissuto l’ennesima situazione aggressiva.

John ama la madre e non sopporta più di vederla nelle classiche situazioni di dover giustificare alla polizia e agli assistenti sociali lividi sul volto e difese di un uomo che non ama né lei né il figlio. Ma ha commesso un omicidio e la legge, si sa, è uguale per tutti e John viene rinchiuso in un carcere minorile.

Nel frattempo anche la madre muore, motivo per il quale la childline, gli assistenti sociali che si occupano di tematiche giovanili, lo affidano ad una coppia mista: il padre è afro-americano, la madre è bianca e lì troverà amore e comprensione. Non solo: il ragazzo scopre di avere doti sulla bicicletta e le sue acrobazie lo renderanno migliore perché ora ha uno scopo e una famiglia che lo supporta.

