The ride: Storia di un campione/ Su Canale 5 il film di Alex Ranarivelo

The ride: Storia di un campione, film di Canale 5 diretto da

The ride: Storia di un campione va in onda oggi, domenica 24 luglio, a partire dalle 21.20 su Canale 5. La pellicola è una produzione americana ed è stata realizzata nel 2018. La regia è di Alex Ranarivelo, in passato ha diretto: Running Wild, Wrong side of right e Bennett’s war dove ha scritto anche la sceneggiatura, mentre è stato co-produttore di Official Rejection.

I protagonisti principali del film The ride: Storia di un campione parliamo sono Shane Graham, il suo più recente lavoro è Le avventure di Sharkboy e Lavagirl e Sasha Alexander, in 18 anni di carriera ha interpretato quattro film e cinque serie televisive. Le serie televisive a cui ha preso parte sono: You, Bull, NCIS, Storie incredibili e Rizzoli & Isles.

The ride: Storia di un campione, la trama del film

In The ride: Storia di un campione parliamo di John che ha vissuto in una famiglia violenza senza ricevere un minimo di affetto. Crescendo si è portato addosso queste cicatrici e violenze che lo hanno riempito di rabbia e rancore. Non ha vissuto un’infanzia facile, visto il contesto familiare in cui è cresciuto. Suo fratello fa parte di un gruppo di naziskin, mentre il padre è una persona violenta che scarica la sua rabbia sui figli e sulla moglie. Una sera, dopo l’ennesima sfuriata, John si arma di coltello e colpisce gravemente il padre che stava facendo violenza sulla madre.

Il ragazzo viene arrestato e spedito in un carcere minorile. La madre muore quando il ragazzo sta ancora scontando la sua pena in carcere. Dopo sette anni viene dato in affidamento a una famiglia multirazziale, Marianna e Eldridge BuultJens. Tra un giorno e l’altro si ritrova di nuovo una famiglia con un padre affidatario di colore.

E grazie a questa nuova famiglia che John impara a non avere pregiudizi, a rispettare anche chi è diverso da lui, a lasciarsi amare. Quando il padre gli regala una bicicletta, capisce che da quel momento la sua vita cambierà. Sarà grazie all’incoraggiamento del padre a spronarlo a non arrendersi di fronte le difficoltà che John diventerà un campione di BMW, una disciplina ciclista statunitense nata nel 1968 e diffusasi rapidamente in tutto il mondo.

Il video del trailer di The ride: Storia di un campione













