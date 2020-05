THE ROOKIE 2/ Anticipazioni 1 maggio: Nolan fra due fuochi, Grace o la Russo?

Pubblicità

THE ROOKIE 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, venerdì 1 maggio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di The Rookie 2 in prima Tv assoluta su Rai 2. Sarà il terzo, dal titolo “La scommessa“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Nolan (Nathan Fillion) trascorrono la serata insieme e assistono ad uno scambio di droga in un vicolo vicino alla casa di West (Titus Makin Jr.). Quest’ultimo atterra lo spacciatore e scopre con sorpresa che si tratta del suo padrone di casa. Il giorno dopo, il capo assegna Nolan al detective Nick Armstrong (Harold Perrineau), con cui farà il turno di notte. Il suo arrivo però solleva qualche critica nella squadra, mentre West viene preso di mira dal Sergente. Deve trovare una nuova casa entro breve. Tim (Eric Winter) invece riceve un vecchio manuale per leader, perchè riveda il suo modo di approcciarsi con le reclute. Intanto, Nolan interviene in ospedale: un paziente dalla mole importante sta aggredendo il personale. Il taser però non fa effetto e l’uomo viene atterrato grazie all’intervento di Grace (Ali Larter), una sua ex compagna di college. Più tardi, Nolan e il detective intervengono per un’aggressione in una villa: la coppia è stata rinchiusa in uno sgabuzzino,mentre il figlio adolescente è stato ucciso al piano superiore. Grazie all’intuito del detective, si scopre che la vittima spacciava ossicodone e che i ladri si sono introdotti in casa sua per recuperare il bottino. Intanto, Tim e Lucy (Melissa O’Neil) rispondono ad una chiamata su un pick up sospetto. Scoprono che si tratta di Rex (Mitch Pileggi), un poliziotto in pensione diventato un cacciatore di taglie. Indagando fra le amicizie di Jeff, Nolan scopre che il ragazzo spacciava per conto di un certo Bruno. Quest’ultimo viene ritrovato pieno di sangue nella sua abitazione: con grande sorpresa, è ancora vivo. Nolan rivede così Grace, che si occupa del paziente. Tim invece rimprovera West: crede che non sia grato per tutto quello che ha fatto Angela (Alyssa Diaz) per lui, anche se ha fatto di tutto per coprirgli le spalle. Il giorno dopo, Nolan ritorna in ospedale con la scusa di rivedere Grace, ma la dottoressa è ancora sconvolta da quanto accaduto fra loro anni prima. Nolan infatti l’ha lasciata con un biglietto, preferendo rimanere con Sara perchè era incinta. Tempo dopo, Nolan intuisce che il padre di Jeff potrebbe aver aggredito Bruno e che forse conosce il suo complice. Nonostante il localizzatore, il padre di Jeff getta il complice di Bruno in una vasca piena di cemento. Nolan fa un solo tentativo per impedire che l’uomo si suicidi, ma poi dà retta ad Armstrong e salva l’aggressore, che in quel caso è una vittima. Quella sera, la Lopez convince Lucy a dividere l’appartamento con West. Nolan invece si presenta di nuovo in ospedale e si scusa con Grace per averle fatto del male.

THE ROOKIE 2, ANTICIPAZIONI DELL’1 MAGGIO 2020

EPISODIO 3, “LA SCOMMESSA” – Nolan cerca di capire se fra lui e la Russo possa ancora esserci qualcosa, ma al tempo stesso rafforza il legame con Grace. Intanto indaga anche con Lopez su un procedimento penale che coinvolge un agente della Sicurezza Nazionale. West invece viene assegnato all’agente Smitty, fin troppo rilassato per i suoi gusti, mentre Lucy organizza a Tim un appuntamento con un agente dei servizi social, una sua amica. Ha intenzione di vincere la scommessa: se riuscirà a fargli perdere la testa, potrà indossare la maniche corte. Scommessa vinta, quando si scopre che Bradford e la sua amica hanno iniziato a frequentarsi.



