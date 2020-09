The Rookie 2/ Anticipazioni 11 settembre: West colpito da una sostanza tossica

THE ROOKIE 2, LA SERIE TV

The Rookie 2 ritorna sul piccolo schermo di Rai 2, in onda nella seconda serata di oggi, venerdì 11 settembre 2020. Verrà trasmesso l’episodio 8, dal titolo “Incidenti di percorso“, che ci aiuterà a scoprire come se la caverà Nolan in questa seconda parte della sua carriera in Polizia. Il personaggio di Nathan Fillion ci ha regalato molto nel corso dei due capitoli. Nella precedente puntata, abbiamo assistito ad un’ulteriore complicazione nel rapporto amoroso fra l’agente e la Russo, interpretata da Sarah Shahi. Tutta colpa del ritorno di Grace (Ali Larter) nella vita del poliziotto: la sua vecchia fiamma, il grande amore della sua vita, potrebbe aver scatenato un ritorno dei sentimenti nel cuore di Nolan. Purtroppo alla fine è stata la Russo a prendere la decisione più dura, scegliendo di lasciare il fidanzato e dirgli addio. E il motivo è molto semplice: la Russa sognava già di diventare mamma e avrebbe preferito creare una famiglia con Nolan. Peccato che quest’ultimo non si sentisse pronto per allargare ancora una volta la famiglia, dopo aver lasciato da parte pappe e pannolini diversi anni prima. Tutto questo spingerà Nolan a gettarsi fra le braccia della dottoressa oppure Grace sarà per sempre capitolo chiuso per l’ex cadetto? In futuro vedremo ancora una volta il protagonista finire nei guai per via della sua abilità di cacciarsi nelle situazioni più improbabili.

Le cose non sono andate meglio a Lopez (Alyssa Diaz), che è stata congedata dal servizio attivo a causa dell’accoltellamento di Evers (Shawn Ashmore). Dovendo sbarcare il lunario, l’agente non ha potuto fare altro che accettare un lavoro come guardia di sicurezza e fare da scorta ad un uomo d’affari. Possiamo inoltre solo immaginare quanto il trauma scalfirà la sicurezza del giovane avvocato, che presto si ritroverà a fare i conti con il disturbo post traumatico da stress. Tensioni senza fine anche fra Chen (Melissa O’Neil) e Harper (Mekia Cox): le due non sono mai andate d’accordo, ma di fronte ai nuovi casi sono sempre riusciti a mettere da parte il malumore.

Nel corso dei nuovi episodi avremo modo di vedere Lucy in una situazione davvero drammatica: catturata da un serial killer, verrà drogata e rapita da quello che doveva essere il ragazzo con cui avere un appuntamento tranquillo in un bar.ù

ANTICIPAZIONI DELL’11 SETTEMBRE 2020

EPISODIO 8, “INCIDENTI DI PERCORSO” – E’ il compleanno di Nolan, ma l’agente più anziano del Dipartimento deve gestire un nuovo caso che riguarda uno studio legale. Mentre sorveglia la scena del crimine, John fa la conoscenza di Ellroy Basso, che lavora nel settore delle pulizie e con cui dovrà dare filo da torcere a de criminali tornati sul posto per recuperare una borsa piena di denaro. Intanto, Bradford rimane coinvolto in un incidente mentre sta arrestando una donna. West invece viene esposto a una sostanza nociva mentre si trova bloccato nel traffico e inizia a comportarsi come se fosse stato drogato. Nel frattempo, il Sergente si unisce alla Harper per un giro di pattuglia: l’agente gli ha chiesto di poter avere una valutazione anticipata dell’anno lavorativo, in modo da aumentare le possibilità di ottenere la custodia della figlia.

