The Rookie 2 / Anticipazioni 15 maggio: Nolan indaga sulla fidanzata del figlio

Pubblicità

THE ROOKIE 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, venerdì 15 maggio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di The Rookie 2 in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo “L’informatore“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Nolan (Nathan Fillion) va in un locale per incontrare il suo agente istruttore quando viene avvicinato da una barista. La donna gli fa una serie di domande particolari, soprattutto sul perchè voglia il distintivo. Nyla Harper (Mekia Cox) conclude che Nolan abbia la sindrome del vigilante e decide di non affiancarlo in pattuglia. Più tardi, Rachel (Jasmine Mathews) si presenta in Questura per flirtare con Tim (Eric Winter). Quest’ultimo entra subito in contrasto con la Harper: non capisce come mai una detective abbia chiesto la retrocessione. Nyla invece rivela a Nolan di non averlo visto di buon occhio perchè inaffidabile: ha rivelato informazioni segrete ad una sconosciuta. Intanto, Lucy (Melissa O’Neil) convince Tim a organizzare qualcosa per il compleanno di Rachel. La Harper invece rivela a John di non voler seguire le regole di Grey (Richard T. Jones) e che non scenderanno se non per un crimine. Poco dopo, i due si accorgono di una Maserati senza targa e deducono che sia stata rubata. Uno dei ragazzi a bordo fugge e poi cade dal tetto di un edificio, da cui secondo lui l’avrebbe spinto la Harper. Nolan diventa subito sospettoso e decide di parlarne con Grey, ma scopre che la Harper ha già richiesto al capo di guardare la sua bodycam.

Pubblicità

Si scopre così che la detective ha detto la verità, ma Grey loda Nolan per il suo dubbio. Ha scoperto infatti che negli ultimi quattro anni la detective ha lavorato sotto copertura per la Narcotici. Nel frattempo, la Lopez (Alyssa Diaz) e West (Titus Makin Jr.) si occupano di una senzatetto e scoprono che è legata ad un incidente accaduto anni prima, in cui una ragazza è rimasta paralizzata. Più tardi, la Harper riconosce un suo vecchio contatto e decide di ritornare sotto copertura per agganciarlo. Poi convince Nolan ad arrestarla e a lasciare andare Corkscrew (Jordan Belfi), ma John ha dei dubbi e decide di tenerla in manette. Vista l’evoluzione delle cose, Tim suggerisce a Nolan di guardarsi le spalle dalle detective e di avvisarli in caso di problemi. La recluta si unisce ancora alla detective per seguire l’obiettivo e arrivare al trafficante, ma Grey decide di agire e arrestare entrambi prima del tempo. Nolan si accorge poco dopo della presenza del sospettato e decide di seguirlo, ma viene coinvolto in una sparatoria. Tim e Chen intervengono per aiutarli e i criminali si arrendono all’arrivo dei rinforzi. A fine turno, Nyla si apposta all’esterno della scuola della figlia solo per vederla. Poi rivela all’ex marito di essere ritornata di pattuglia e di aver richiesto l’affidamento congiunto.

Pubblicità

THE ROOKIE 2ANTICIPAZIONI DEL 15 MAGGIO 2020

EPISODIO 5, “L’INFORMATORE” – Nolan scopre che il figlio Henry si è fidanzato con Abigail, ma evita di rivelare i suoi dubbi sulla loro coppia. Decide invece di congratularsi con entrambi e mettere da parte le preoccupazioni. Nick però gli consiglia di fare delle indagini su Abigail, anche se Nolan non ne è così convinto. Più tardi, Grey affida un altro compito alle reclute: dovranno trovare i loro informatori fra i criminali. Nolan conosce così Bianca, un corriere della droga di basso livello, che segue durante un incontro con un fornitore. La donna però va in overdose a causa di un trasporto e Nolan decide di portarla in ospedale. Intanto, West cerca di ottenere un informatore dei federali su consiglio della Lopez. Le cose però non vanno come il previsto. Lucy invece inizia ad avere dei problemi in casa quando la madre si presenta alla sua porta per trasferirsi da lei per qualche tempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA